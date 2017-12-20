Газзаев назвал имя лучшего тренера РФПЛ по итогам первой части сезона

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал оценку нынешнему «Локомотива». Как отметил специалист, в команде смогли найти баланс между опытными и более молодыми футболистами.

«Локомотив» – главное открытие чемпионата. Тут, безусловно, стоит отметить работу Юрия Семина. Назову его лучшим тренером за осенний период. В «Локомотиве» здоровый микроклимат в коллективе, нацеленном на решение самых серьезных задач. Игра команды сбалансирована: «Локо» – среди лидеров и по пропущенным мячам, и по забитым. Сплав опыта и молодости дает результат.

Очень важно, что Семин доверяет молодежи. Удачное приобретение – Фарфан. А Фернандеш – один из самых лучших (если не лучший) игроков первого этапа чемпионата. И огромная заслуга тренерского штаба в том, что футболист раскрылся и начал демонстрировать свои лучшие качества», – сказал Газзаев.

«Локомотив» после 20 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице национального первенства.