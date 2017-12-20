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    • Газзаев назвал имя лучшего тренера РФПЛ по итогам первой части сезона

    Газзаев назвал имя лучшего тренера РФПЛ по итогам первой части сезона

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал оценку нынешнему «Локомотива». Как отметил специалист, в команде смогли найти баланс между опытными и более молодыми футболистами.

    «Локомотив» – главное открытие чемпионата. Тут, безусловно, стоит отметить работу Юрия Семина. Назову его лучшим тренером за осенний период. В «Локомотиве» здоровый микроклимат в коллективе, нацеленном на решение самых серьезных задач. Игра команды сбалансирована: «Локо» – среди лидеров и по пропущенным мячам, и по забитым. Сплав опыта и молодости дает результат.

    Очень важно, что Семин доверяет молодежи. Удачное приобретение – Фарфан. А Фернандеш – один из самых лучших (если не лучший) игроков первого этапа чемпионата. И огромная заслуга тренерского штаба в том, что футболист раскрылся и начал демонстрировать свои лучшие качества», – сказал Газзаев.

    «Локомотив» после 20 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице национального первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 11:32
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    Комментарии (7)
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    Чикомас
    1513760185
    Согласен. Палыч рулит....
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    victosha
    1513764717
    "Это было подобно лебединой песне". (Цицерон).
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    Juic
    1513768214
    История от капитана очевидность)))
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    shinnik
    1513770507
    Тузик,в будку..!Лежать.!
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    niko5
    1513774199
    Как же Вы все свои клубы сдаете!!!Аленичев,Титов,Газаев!!!Слюни не надо распускать а верить в свои клубы!!!Еще 10 туров и вся весна впереди!!Берите пример с Сергея Николаевича!!Он тихим сапом верит в свою команду!!!И не мечется от одной команды к другой!!!
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    ologreds
    1694991699
    numo529750
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