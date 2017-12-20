Аленичев: «Не сильно удивлюсь, если сборная России не выйдет из группы на чемпионате мира-2018»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил шансы сборной России на успешное выступление на чемпионате мира-2018. Специалист не исключил. Что национальная команда не сможет выйти из группы.

«Слышал людей, которые говорят: группа у нас проходная и легкая. Они глубоко заблуждаются. Мы уже на этом обжигались. Могу по своему опыту судить. И сейчас подобные мысли надо выкинуть всем болельщикам. Группа непростая! Хотел бы всех предостеречь от шапкозакидательских настроений.

Сильно ли удивлюсь, если Россия не выйдет из группы? Нет. Хотя, как патриот, верю, что пройдем дальше», – сказал Аленичев.

Соперниками сборной России по групповому этапу станут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.