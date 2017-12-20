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    • Аленичев: «Не сильно удивлюсь, если сборная России не выйдет из группы на чемпионате мира-2018»

    Аленичев: «Не сильно удивлюсь, если сборная России не выйдет из группы на чемпионате мира-2018»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил шансы сборной России на успешное выступление на чемпионате мира-2018. Специалист не исключил. Что национальная команда не сможет выйти из группы.

    «Слышал людей, которые говорят: группа у нас проходная и легкая. Они глубоко заблуждаются. Мы уже на этом обжигались. Могу по своему опыту судить. И сейчас подобные мысли надо выкинуть всем болельщикам. Группа непростая! Хотел бы всех предостеречь от шапкозакидательских настроений.

    Сильно ли удивлюсь, если Россия не выйдет из группы? Нет. Хотя, как патриот, верю, что пройдем дальше», – сказал Аленичев.

    Соперниками сборной России по групповому этапу станут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 09:10
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vick-north-west
    1513753562
    Не удивлюсь, если Енисей выйдя в ПЛ, будет там не пришей к п... рукав, как сейчас СКА-Хабаровск, Аленичев обратно в ФНЛ не пойдет и устроится экспертом куда-нибудь.
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    mihail200606
    1513754144
    Так никто не удивится..
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    Killer_King
    1513756053
    Так она и не выйдет - РФ 2-0 СА, РФ 1-1 Египет и РФ 0-2 Уругвай и наше любимое и почетное 3тье место наше
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    Axe111
    1513757034
    Чему тут удивляться то
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    Sterh
    1513757753
    Ни один адекватный человек не удивится.
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    RedWhiteFans2
    1513760007
    Уже всю страну приучили не удивляться
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    shinnik
    1513770654
    а в Аныдыре верят.. И беспокоятся...
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    hellkid
    1513835949
    мы тоже не удивимся, поэтому и ожиданий не строим, чтобы они не оказались нашими же проблемами.
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    serppion
    1513853870
    Ты, Дима, либо трусы надень, чтоб твое обрезание не видеть. Либо крестик сними. Я не понял, ты веришь и удивляешься?
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    ologreds
    1694991700
    numo529739
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