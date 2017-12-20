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    • Источник: ЦСКА предложит новые контракты Игнашевичу, Вернблуму и братьям Березуцким

    Источник: ЦСКА предложит новые контракты Игнашевичу, Вернблуму и братьям Березуцким

    ЦСКА намерен продлить контракты с целым рядом игроков, которые летом могут получить статус свободных агентов. Клуб хочет пролонгировать соглашения с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, Георгием Щенниковым, полузащитниками Георгием Милановым, Бибрасом Натхо и Понтусом Вернблумом.

    «Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах», – сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    ЦСКА ушел на зимний перерыв, находясь на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Известия

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    20.12.2017 06:35
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    Комментарии (31)
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    Отчаянный Пердун
    1513755564
    Интересно до скольки лет будет играть Игнашевич? здоровья всем!
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    pegas1276
    1513755590
    подписываем ВСЕХ, особенно Понтусома Вернблумома...)))
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    √монегаск√
    1513761330
    На пенсию их пора уже отправлять и привлекать молодёжь, да сколько можно уже!!! Они ждут пока они ползать начнут, они и так уже еле ходят!! Звукорежиссёры замучились уже наверное скрип их костей во время матчей глушить!!!
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    Obi Wan
    1513761538
    Ну а что делать то...
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    ufos73
    1513761576
    У Игнаша и Берез, в контратаке вместо графы "зарплата" будет графа "пенсия", а вместо "подъемных" "соцльготы" ))))))
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    ALEX ML
    1513763467
    Миланова зря
    Ответить
    Полная Канистра
    1513764405
    а васин не участвует в этом списке?
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    Dominator777
    1513767962
    Нормальный ход, лучше все-равно пока никого нет за "бесплатно", а деньги на трансферы будут - тогда посмотрим.
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    acer2003
    1513770864
    Братьям Б и Игнашу уже пора контракт на тренерскую заключать,в помощники Гончаренко...)
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    ologreds
    1694991700
    numo529727
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