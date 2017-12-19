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    • Непомнящий — о Смолове: «Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов!»

    Непомнящий — о Смолове: «Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов!»

    Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    — Через полгода чемпионат мира. Стоит ли Федору решаться на смену клуба именно сейчас?

    — Да, для меня это тоже очень сложный вопрос. В душу Феде не заглянуть… Я знаю много примеров, когда игрок уходил на волне, здорово выглядел, но попадал не в свою команду, не к своему тренеру. Выбор за Федей. Я не могу ему что-то рекомендовать и говорить: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…» Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов! Папа с мамой всем его одарили — хорошо сложен, развит физически, голова на месте. Но фактор удачи имеет важное значение.

    — Сам Смолов уже успел заявить, что английский «Вест Хэм» показывает не совсем тот футбол, в какой ему хотелось бы играть.

    — Я читал эти слова Феди. Я же знаком с ним, он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Умница.

    — Реален ли обмен Смолова на Артема Дзюбу, которого, как мы понимаем, Роберто Манчини не видит в «Зените»?

    — Логику вашу понимаю, но в подобном обмене сомневаюсь. С другой стороны, я не имею права рассуждать на эту тему — это некорректно.

    Напомним, что Смоловым интересуется «Вест Хэм», а также мадридский «Реал».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.12.2017 20:13
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    Комментарии (8)
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    lekseij2007
    1513703758
    Феде удачу, дзюбу в охранники максимум.
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    rammax fcsm
    1513704577
    как вы достали со своей долбанной европой!! я хочу, чтобы классные игроки выступали в нашем чемпионате, и в нём же прогрессировали!!! с хера наши должны ехать в европу? мы что, сырьевой футбольный придаток?? я последнее время плевать хотел на говносборнуюю с бразильцами-поволжскими и всякой инородной шушерой, меня волнует сила нашего чемпионата!! я хочу, чтобы у нас был сильный чемп с сильными игроками и чтоб это сильные зарубежники рвались к нам ехать!! а нас призывают считать себя зашкваром и чмом, от которых свалить за счастье!!
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    Юрий Б.
    1513718728
    Смолову нуж.енн клуб где он будет играть
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    OfaZavr
    1513758590
    если нормальный и сильный клуб не зовет то и уезжать не следует, чем Краснодар хуже тоже Вест Хэма да даже в разы лучше тут есть возможность каждый год играть в ЛЕ или побороться за право в ЛЧ сыграть а там только борьба за выживание и не какого роста и прогресса.
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    ologreds
    1694991702
    numo529693
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