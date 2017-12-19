Непомнящий — о Смолове: «Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов!»

Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

— Через полгода чемпионат мира. Стоит ли Федору решаться на смену клуба именно сейчас?

— Да, для меня это тоже очень сложный вопрос. В душу Феде не заглянуть… Я знаю много примеров, когда игрок уходил на волне, здорово выглядел, но попадал не в свою команду, не к своему тренеру. Выбор за Федей. Я не могу ему что-то рекомендовать и говорить: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…» Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов! Папа с мамой всем его одарили — хорошо сложен, развит физически, голова на месте. Но фактор удачи имеет важное значение.

— Сам Смолов уже успел заявить, что английский «Вест Хэм» показывает не совсем тот футбол, в какой ему хотелось бы играть.

— Я читал эти слова Феди. Я же знаком с ним, он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Умница.

— Реален ли обмен Смолова на Артема Дзюбу, которого, как мы понимаем, Роберто Манчини не видит в «Зените»?

— Логику вашу понимаю, но в подобном обмене сомневаюсь. С другой стороны, я не имею права рассуждать на эту тему — это некорректно.

Напомним, что Смоловым интересуется «Вест Хэм», а также мадридский «Реал».