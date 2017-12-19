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    • Руни: «Мне нравится заниматься общественными работами, помогать людям»

    Руни: «Мне нравится заниматься общественными работами, помогать людям»

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни продолжает выполнять общественные работы, которые он получил по решению суда в качестве наказания за вождение в нетрезвом виде. Всего ему предстоит отработать 100 часов.

    «Я сразу понял, что совершил глупую ошибку. Но не стоит отчаиваться, будем продолжать жить дальше. Честно говоря, мне нравится заниматься общественными работами, помогать людям.

    Уверен, что обязательно и дальше буду общаться со здешними людьми, когда мои работы закончатся. Работа здесь освежает и расслабляет», – сказал Руни.

    32-летний футболист на данный момент отработал половину вынесенного ему наказания.

    Источник: BBC

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    19.12.2017 09:32
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Хакасия
    1513665536
    Так надо больше заниматься общественными работами, зачем играть в футбол?
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    Костефан
    1513684931
    Несколько ж месяцев уже прошло и только половина?! Выходит где-то часа три в неделю?!))) видимо, и правда работа нравится)))
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    kykyi
    1513689079
    1) мент 2) Руни 1) Сегодня есть следующие наряды на общ работы- песчаный карьер,2 человека. 2) Я 1) Уборка улиц,2 человека 2) Я 1) Мясокомбинат.. 2) Я
    Ответить
    sined1951
    1513714668
    Молоток!!! Сразу видно, что человек позитивный.
    Ответить
    dolf666
    1513799870
    сразу видно что человек понёс наказание, прям другой стал, и заиграл-то как, 10 голов уже!! красавчик Уэйн, не скис!!
    Ответить
    ologreds
    1694991705
    numo529638
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