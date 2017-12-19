Руни: «Мне нравится заниматься общественными работами, помогать людям»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни продолжает выполнять общественные работы, которые он получил по решению суда в качестве наказания за вождение в нетрезвом виде. Всего ему предстоит отработать 100 часов.

«Я сразу понял, что совершил глупую ошибку. Но не стоит отчаиваться, будем продолжать жить дальше. Честно говоря, мне нравится заниматься общественными работами, помогать людям.

Уверен, что обязательно и дальше буду общаться со здешними людьми, когда мои работы закончатся. Работа здесь освежает и расслабляет», – сказал Руни.

32-летний футболист на данный момент отработал половину вынесенного ему наказания.