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    Руни лишен прав на два года и приговорен к 100 часам неоплачиваемых общественных работ

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признал вину в вождении автомобиля в нетрезвом виде. За совершенное правонарушение 31-летний игрок лишен прав на два года, а также получил наказание в виде 100 часов неоплачиваемых общественных работ в течение года и штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

    Руни был задержан полицией ночью 1 сентября. Содержание алкоголя в крови футболиста в три раза превышало допустимую норму.

    «После сегодняшнего судебного слушания я хочу публично извиниться за мое непростительное неуважение к правосудию во время вождения с превышением допустимой законом нормы. Это было совершенно неправильно с моей стороны.

    Я уже принес свои сожаления моей семье, а также менеджеру, председателю и всем сотрудникам «Эвертона». Теперь я хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кто следил за мной и поддерживал на протяжении всей моей карьеры.

    Конечно, я принимаю приговор суда и надеюсь, что смогу принести некоторую компенсацию посредством моих общественных работ», – сказал Руни.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.09.2017 13:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 сентября 2017, 08:24

      Да, британцы не меняются. Наверное, ни в одной стране мира нет стольких футболистов-бухариков. От Беста до Адамса, от Гаскойна до Руни...

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 сентября 2017, 19:06

      где работать будет, на ликёро-водочном?

      0
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      Рейтинг: +10

      ManFromUralsk 18 сентября 2017, 17:58

      Мда, штраф конечно копеечный

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 сентября 2017, 16:10

      - Спасибо, тебе Уэйн - ответили таксисты.

      0
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 18 сентября 2017, 15:36

      Пора Кокорина и Мамаева также наказывать!

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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 18 сентября 2017, 15:20

      Может снимут 6-й сезон сериала Плохие с Руни)))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 сентября 2017, 14:17

      там руни наказывают,а у нас кокорин однажды отскочил..

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