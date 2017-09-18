Руни лишен прав на два года и приговорен к 100 часам неоплачиваемых общественных работ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признал вину в вождении автомобиля в нетрезвом виде. За совершенное правонарушение 31-летний игрок лишен прав на два года, а также получил наказание в виде 100 часов неоплачиваемых общественных работ в течение года и штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

Руни был задержан полицией ночью 1 сентября. Содержание алкоголя в крови футболиста в три раза превышало допустимую норму.

«После сегодняшнего судебного слушания я хочу публично извиниться за мое непростительное неуважение к правосудию во время вождения с превышением допустимой законом нормы. Это было совершенно неправильно с моей стороны.

Я уже принес свои сожаления моей семье, а также менеджеру, председателю и всем сотрудникам «Эвертона». Теперь я хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кто следил за мной и поддерживал на протяжении всей моей карьеры.

Конечно, я принимаю приговор суда и надеюсь, что смогу принести некоторую компенсацию посредством моих общественных работ», – сказал Руни.