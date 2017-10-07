Руни приступил к общественным работам в доме престарелых

Давай летом к нам тут за 1000 баксов всех ментов купишь
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приступил к общественным работам.
Сообщается, что Руни красил скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка.
Напомним, что 31-летнему англичанину назначены 100 часов общественных работ за вождение в нетрезвом виде. Руководство мерсисайдцев оштрафовало футболиста за этот инцидент на 300 тысяч фунтов стерлингов.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Руни провел шесть матчей, в которых забил два гола.