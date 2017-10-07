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    Руни приступил к общественным работам в доме престарелых

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приступил к общественным работам.

    Сообщается, что Руни красил скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка.

    Напомним, что 31-летнему англичанину назначены 100 часов общественных работ за вождение в нетрезвом виде. Руководство мерсисайдцев оштрафовало футболиста за этот инцидент на 300 тысяч фунтов стерлингов.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Руни провел шесть матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Daily Mail

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    07.10.2017 09:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +32

      int5 8 октября 2017, 21:23

      Давай летом к нам тут за 1000 баксов всех ментов купишь

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 14:11

      Думаю за 100 часов он там не только скамейки , но и все заборы выкрасит . Вторая специальность на пенсии никак не повредит .

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 октября 2017, 12:45

      И только в России, можно делать все, что тебе захочется! Гонять пьяным по встречной полосе, пинать и плевать в полицейских... А если есть "крыша" по серьезнее, можно вообще всё. Закон в РФ-мёртв!!!

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 7 октября 2017, 11:41

      Общественно - полезный труд красит человека, однако.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 7 октября 2017, 11:31

      а в Беларуси у бухих водил тачки забирают...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 октября 2017, 11:27

      Да,если бы у нас заставили всех, кто за рулём пил скамейки красить - за месяц ни одной не покрашенной скамейки в стране бы не осталось.

      9
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Gullit 76 7 октября 2017, 12:47

      За месяц их бы в три слоя покрасили)))))))))))

      3
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 октября 2017, 11:26

      Все таки там закон для всех

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 11:25

      Д. Бест , Газза , У. Руни.......... обычная история для Туманного альбиона. Скамейки по пятому разу красят...

      1
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      Рейтинг: +19

      lugansk1974 7 октября 2017, 10:44

      Может хоть ума наберется!!!

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 октября 2017, 10:29

      Напомнило:
      "Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить,
      Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцем не прослыть" (м/ф "Вовка в тридевятом...")

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Bivaliy67 7 октября 2017, 10:40

      точно ))))

      2
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