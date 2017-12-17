Спортивный директор «Милана»: «Нам очень стыдно перед фанатами»

Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли отреагировал на поражение команды в матче 17 тура Серии А против «Вероны» (0:3). Функционеру стыдно за результат.

«Мы просто сгораем от стыда перед болельщиками. На протяжении большей части игры мы доминировали, но соперник вовремя забивал голы. Я не оправдываюсь, но на 3:0 веронцы точно не наиграли.

Дженнаро Гаттузо будет работать как минимум до конца сезона. Мы понимаем, что команду еще нужно строить и это сложный путь. В скором времени все должно получиться», – сказал Мирабелли.

Миланцы в турнирной таблице идут седьмыми.

Это худший «Милан» в истории. Просто дно