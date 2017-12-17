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    • Спортивный директор «Милана»: «Нам очень стыдно перед фанатами»

    Спортивный директор «Милана»: «Нам очень стыдно перед фанатами»

    Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли отреагировал на поражение команды в матче 17 тура Серии А против «Вероны» (0:3). Функционеру стыдно за результат.

    «Мы просто сгораем от стыда перед болельщиками. На протяжении большей части игры мы доминировали, но соперник вовремя забивал голы. Я не оправдываюсь, но на 3:0 веронцы точно не наиграли.

    Дженнаро Гаттузо будет работать как минимум до конца сезона. Мы понимаем, что команду еще нужно строить и это сложный путь. В скором времени все должно получиться», – сказал Мирабелли.

    Миланцы в турнирной таблице идут седьмыми.

    Это худший «Милан» в истории. Просто дно

    Источник: Football Italia

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    17.12.2017 21:07
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    Комментарии (2)
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    RedWhiteFans2
    1513536777
    А когда мы в Ливерпуле удачно пешком походили ни одна **** внятно ничего не сказала.
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    ologreds
    1694991714
    numo529495
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