Это худший «Милан» в истории. Просто дно

Владелец тянет клуб в долги, а новый тренер не может разобраться с проблемами.

«Верона» впервые в сезоне забила три мяча. Случилось это в матче с «Миланом». До этого миланский клуб безвольно потерял очки в матче с «Беневенто», пропустив на последней минуте от вратаря соперника. С назначением Гаттузо на пост тренера команда развалилась. «Второй гол «Вероны» – настоящая драма. Игроки потеряли головы», – привычно оправдывался Гаттузо после очередного поражения.

В сезоне у «Милана» уже семь проигрышей в 17-ти играх. С начала сезона команда испытывает проблемы. Летняя трансферная кампания на 200 миллионов евро – лучшее, что случилось с «Миланом» в этом футбольном году. Китайского владельца Йонхонга теперь подозревают в мошенничестве. Хотя игроки и тренерский штаб пока еще вовремя получают зарплату, есть вероятность падения клуба в долговую яму. К октябрю 2018 года Йонхонг Ли должен вернуть 350 миллионов евро по кредиту.

«Милан» могли бы спасти спортивные результаты. Если клуб попадет в Лигу чемпионов, возрастут доходы. Делать это с Гаттузо на посту тренера – сомнительный вариант. До «Милана» бывший опорник больше показывал свое неспортивное поведение, чем тренировал. Выбор нового руководства «Милана» можно объяснить только тем, что Гаттузо хорошо общался с боссами во время работы в Примавере.

Леонардо Бонуччи должен был стать лидером нового «Милана». «Ювентус» получит за центрального защитника 42 миллиона евро тремя траншами, но «Милан» эти деньги дает впустую. Под Бонуччи перестроили схему, ему отдали капитанскую повязку. Результатом всего этого стали 24 пропущенных мяча. Из-за нового капитана у руководителей «Милана» испортились отношения с агентом Райолой. Тот говорит, что «Милан» обещал повязку Доннарумме.

«Милан» странно относится к молодым игрокам. Монтелла заложил хорошую основу для прогресса, но поведение «Милана» уничтожает таланты. Доннарумма – жертва недопонимания между Райолой и Фассоне. Они бомбят друг на друга в прессе, а болельщики видят виноватым 18-летнего вратаря. Итогом стали слезы Доннаруммы после кубковой игры, когда болельщики окончательно довели парня. Сейчас сообщается, что за 70 миллионов он может уйти в «ПСЖ».

Старт сезона «Милану» удался. С девятью очками в четырех играх «Милан» шел пятым в таблице. И это было лучшее начало за последние десять лет. Потом у «Милана» была четырехматчевая безголевая серия домашних матчей. Прервать ее удалось только в игре с «Болоньей». Командам из топ-6 «Милан» проиграл с общей разницей 4:15, не взяв ни одной ничьей. Отставание от желанной зоны Лиги чемпионов приближается к 20-ти очкам. И это уже приговор.

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