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    • Ингасон: «Тренером «Ростова» будет сильный менеджер с большим опытом»

    Ингасон: «Тренером «Ростова» будет сильный менеджер с большим опытом»

    Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон поделился мнением о переменах в тренерском штабе донского клуба.

    Ранее пост главного тренера покинул Леонид Кучук. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Кириченко.

    Команду может возглавить Леонид Слуцкий или Рашид Рахимов.

    – В «Ростове» перед последним матчем до зимнего перерыва сменился тренер. Кого бы вы рекомендовали на этот пост, если бы решение зависело от вас?

    – Это задача руководства клуба, которое делает для нас по максимуму. Моя задача – показывать лучший футбол при любом наставнике. Я просто жду, когда объявят нового тренера. Думаю, это будет сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы. Мы должны очень качественно подготовиться за зимние сборы, на это есть два месяца. Уверен, мы покажем все, на что способны, и не подведем нового тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 22:23
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acer2003
    1513366935
    Грамотно и по делу !
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    Axe111
    1513372448
    Удачи!
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    mialkov
    1513376567
    Хочется пожелать Ростову нового возрождения!
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    арейская
    1513381285
    Очень хотелось бы чтбы это быо многоуважаемы
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    арейская
    1513382215
    Прошу прощения, но это не моя вина, сбой какой-то, не дал высказать мысль до конца, так вот пишу по-новой, очень хотелось бы чтобы это был многоуважаемый мною Курбан Бекиевич, Рубин не его команда, как показал первый отрезок чемпионата, и я в душе была против этого перехода, ведь все знают про ту реку, в которую не надо соваться, но...ещё одно но... А его Ростов, особенно в евро, это что-то, думается останется навсегда, когда ВСЯ страна с замиранием сердца следила, болела вплоть до таблеток, но не подвели-же, не знаю кто, но я этого не забуду...
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    ologreds
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