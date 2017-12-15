Ингасон: «Тренером «Ростова» будет сильный менеджер с большим опытом»

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон поделился мнением о переменах в тренерском штабе донского клуба.

Ранее пост главного тренера покинул Леонид Кучук. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Кириченко.

Команду может возглавить Леонид Слуцкий или Рашид Рахимов.

– В «Ростове» перед последним матчем до зимнего перерыва сменился тренер. Кого бы вы рекомендовали на этот пост, если бы решение зависело от вас?

– Это задача руководства клуба, которое делает для нас по максимуму. Моя задача – показывать лучший футбол при любом наставнике. Я просто жду, когда объявят нового тренера. Думаю, это будет сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы. Мы должны очень качественно подготовиться за зимние сборы, на это есть два месяца. Уверен, мы покажем все, на что способны, и не подведем нового тренера.