Игнатьев: «Шатов не должен позволять относиться к себе таким образом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал эпизод с выходом на замену в матче с «Ахматом» Олега Шатова, который позже был снова усажен на скамейку запасных Роберто Манчини.

«Я не знаю, как Шатов себя теперь поведет. Футболист такого калибра, конечно же, с точки имиджевой составляющей не может позволить относится к себе таким образом. Думаю, это серьезная тема для разговора с руководством клуба, с Манчини.

Тренеру же надо брать такие вещи на себя. Это твоя работа и она заключается, в том числе и в том, чтобы не ошибаться в проведенных заменах. Делать обратную замену игрока такого калибра, как Шатов – это…

Что же такое должно было случиться, что же такое должен был сотворить Шатов, чтобы заставить футболиста уйти обратно с поля?» – сказал Игнатьев.

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.