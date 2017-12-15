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    • Игнатьев: «Шатов не должен позволять относиться к себе таким образом»

    Игнатьев: «Шатов не должен позволять относиться к себе таким образом»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал эпизод с выходом на замену в матче с «Ахматом» Олега Шатова, который позже был снова усажен на скамейку запасных Роберто Манчини.

    «Я не знаю, как Шатов себя теперь поведет. Футболист такого калибра, конечно же, с точки имиджевой составляющей не может позволить относится к себе таким образом. Думаю, это серьезная тема для разговора с руководством клуба, с Манчини.

    Тренеру же надо брать такие вещи на себя. Это твоя работа и она заключается, в том числе и в том, чтобы не ошибаться в проведенных заменах. Делать обратную замену игрока такого калибра, как Шатов – это…

    Что же такое должно было случиться, что же такое должен был сотворить Шатов, чтобы заставить футболиста уйти обратно с поля?» – сказал Игнатьев.

    По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.12.2017 06:55
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Garrincha58
    1513316222
    вспомните еще при Луческу Шатов перестал играть так что нынешняя ситуация не новая обиделся парнишка на весь мир может баба виновата может еще что
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    Отчаянный Пердун
    1513317509
    ага, классно! левого крайнего нападающего, правым крайним защитником поставить, а потом сказать что в игру не попал! да потерялся он на этой позиции. ещё бы Дзюбу туда поставили.
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    порт
    1513317679
    Игрок должен доказывать свою состоятельность на поле, а не строить из себя звезду.
    Ответить
    prezent2017
    1513319791
    А что делать Манчини, если Олег гуляет и не обостряет?
    Ответить
    3a zenit
    1513320122
    какого калибра Шатов?Отвалите от Манчини,пусть работает!
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    Сибирь за Спартак
    1513322676
    Шатов - русский игрок, Манчини - заезжий гасторбайтер.
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    ТАРО
    1513327856
    В Спартак его, пригодился бы...
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    smersh45
    1513338511
    Похоже на ситуацию с Денисовым , но это пройденный этап . Не хочешь бегать ? Ходишь пешком . Наверное устал , иди сядь , посиди .
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    МасСуд
    1513574460
    Смерть бомжам))))))
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    ologreds
    1694991732
    numo529223
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