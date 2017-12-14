Орлов: «Анюков хочет уйти из «Зенита». Он в прекрасной форме, и спрос на него большой»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «Зенита».

«Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Александр в прекрасной форме, и почему он не должен хотеть играть? Анюков — режимистый, быстренький, и на него спрос большой. По Шатову объявили, что готовы его отдать за 12 миллионов евро.

Пока не знаю, зачем «Зениту» понадобился Заболотный. Марков-то забил в два раза больше голов, и он воспитанник «Зенита». Посмотрим результат, в мае узнаем, что к чему.

Заболотный — очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России. Он и Дзюба — это, в общем-то, однотипные игроки. Продать-то Артема не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Напомним, что «Зенит» решил продать полузащитника Олега Шатова. Также на этой неделе клуб объявил о переходе нападающего Антона Заболотного.