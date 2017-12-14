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    • Орлов: «Анюков хочет уйти из «Зенита». Он в прекрасной форме, и спрос на него большой»

    Орлов: «Анюков хочет уйти из «Зенита». Он в прекрасной форме, и спрос на него большой»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «Зенита».

    «Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Александр в прекрасной форме, и почему он не должен хотеть играть? Анюков — режимистый, быстренький, и на него спрос большой. По Шатову объявили, что готовы его отдать за 12 миллионов евро.

    Пока не знаю, зачем «Зениту» понадобился Заболотный. Марков-то забил в два раза больше голов, и он воспитанник «Зенита». Посмотрим результат, в мае узнаем, что к чему.

    Заболотный — очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России. Он и Дзюба — это, в общем-то, однотипные игроки. Продать-то Артема не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Напомним, что «Зенит» решил продать полузащитника Олега Шатова. Также на этой неделе клуб объявил о переходе нападающего Антона Заболотного.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 23:26
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    Комментарии (22)
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    mutabor0992
    1513288946
    И еще один вопрос:"Что значит большой спрос?"Какие клубы?
    Ответить
    XaXatyn
    1513289682
    Если хочет играть , то надо идти в тот клуб где будет играть !
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    Burunduk
    1513290222
    Не нравятся мне эти вечные купи-продай. Когда уже будет стабильный состав? Достал этот сплошной бизнес. Где Зенит 2008г? С 3мя легионерами на поле, Кубок Уефа брали.
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    СОКОЛ САРАТОВ
    1513292170
    сашке на пенсию уже пора
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    loko-the_best
    1513311192
    В Краснодар) Там собирают пристарелых крайних защитников)
    Ответить
    mamba9090909
    1513314578
    А он ещё играет?!!))
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513322543
    Иди в Спартак.
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    Gullit 76
    1513326126
    Пусть уходит,последний из Могикан.Удачи ему!
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    Полная Канистра
    1513331031
    вот не пойму генку все игроки у него в прекрасной форме и спрос большой. НО почему же тогда все разбегаются или просто хотят уйти из этого ада а руководство их не держит. сразу чувствуется что там раздрай полный между аргами и нашими игроками и наверняка с самим руководством клуба. ГЕНКА ЗНАЕТ НО МОЛЧИТ В ДРУГОЕ РУСЛО ЯЗЫК ПОВЕЛ
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    ologreds
    1694991732
    numo529206
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