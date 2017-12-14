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    • Семин: «Мы не являемся фаворитами РФПЛ. Здесь есть свои фавориты»

    Семин: «Мы не являемся фаворитами РФПЛ. Здесь есть свои фавориты»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ. Также он высказался о предложении Леонида Федуна изменить количество команд в чемпионате России.

    «Сейчас мы на отрыв от других команд вообще не обращаем внимания. Этот отрыв мог быть еще больше, не потеряй мы очки с «Амкаром» и «Тосно» например. Конечно, хочется всегда большего, но мы не являемся фаворитами чемпионата России. В РФПЛ есть свои фавориты.

    Предложение Леонида Федуна о реформировании РФПЛ? Я прокомментирую его положительно. Его слова говорят о том, что он действительно живет футболом и это ему интересно. Но я бы еще выступил за введение видеоповторов», — сказал Семин.

    Напомним, что Федун предложил сократить количество команд РФПЛ до 14.

    Источник: Спорт FM

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    14.12.2017 20:10
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    Комментарии (7)
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    shinnik
    1513272346
    Палыч начал.. Отдыхать.
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    zenitovec2007
    1513272630
    Правильно говорит, чтобы не *************
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    zenitovec2007
    1513272644
    не расслабились
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    Полная Канистра
    1513276504
    что то чует шпалыч что кто то его отодвинет с лидерства
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    Енисей - чемпион !
    1513302485
    Конечно не фаворит . Пятое место , максимум - четвёртое.
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    ologreds
    1694991734
    numo529188
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