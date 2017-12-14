Семин: «Мы не являемся фаворитами РФПЛ. Здесь есть свои фавориты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ. Также он высказался о предложении Леонида Федуна изменить количество команд в чемпионате России.

«Сейчас мы на отрыв от других команд вообще не обращаем внимания. Этот отрыв мог быть еще больше, не потеряй мы очки с «Амкаром» и «Тосно» например. Конечно, хочется всегда большего, но мы не являемся фаворитами чемпионата России. В РФПЛ есть свои фавориты.

Предложение Леонида Федуна о реформировании РФПЛ? Я прокомментирую его положительно. Его слова говорят о том, что он действительно живет футболом и это ему интересно. Но я бы еще выступил за введение видеоповторов», — сказал Семин.

Напомним, что Федун предложил сократить количество команд РФПЛ до 14.