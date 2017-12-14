Аргентинский клуб «Индепендьенте» стал обладателем Кубка Южной Америки. В ответном финальном матче с «Фламенго» была зафиксирована ничья. Счет первого матча – 2:1.

Стоит отметить, что «Индепендьенте» стал первым обладателем данного кубка после авиакатастрофы, случившейся в ноябре 2016 года с игроками «Шапекоэнсе», летевшими на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ».

Кубок Южной Америки. Финал. Ответный матч

Фламенго (Бразилия) – Индепендьенте (Аргентина) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Пакьета, 30; 1:1 – Барко, 40 – с пенальти.

Первый матч – 1:2.