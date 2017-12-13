Фарфан: «Моя результативность – плод работы всего «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан попробовал объяснить свою результативность в последних матчах. Перуанец считает ее заслугой всей команды.

«Мне кажется, дело не только во мне, но еще и в поддержке команды, которая в меня верила, тренера, технического персонала, болельщиков. Думаю, это благодаря их помощи я показываю такие хорошие результаты. Я очень доволен, надеюсь и дальше приносить пользу команде.

Юрий Семин наверняка знал, что я играл в «Шальке» и ПСВ. Когда мне представилась возможность перейти в «Локомотив», я был очень счастлив: ведь я знал, что это отличная команда, с которой можно достичь того, чего мы хотим.

Как складываются отношения с президентом клуба Ильей Геркусом? Очень хорошо. Вообще, у меня отличные отношения со всеми», – заверил игрок.

Фарфан за 15 игр в текущем сезоне РФПЛ забил восемь голов.