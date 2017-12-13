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    • Фарфан: «Моя результативность – плод работы всего «Локомотива»

    Фарфан: «Моя результативность – плод работы всего «Локомотива»

    Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан попробовал объяснить свою результативность в последних матчах. Перуанец считает ее заслугой всей команды.

    «Мне кажется, дело не только во мне, но еще и в поддержке команды, которая в меня верила, тренера, технического персонала, болельщиков. Думаю, это благодаря их помощи я показываю такие хорошие результаты. Я очень доволен, надеюсь и дальше приносить пользу команде.

    Юрий Семин наверняка знал, что я играл в «Шальке» и ПСВ. Когда мне представилась возможность перейти в «Локомотив», я был очень счастлив: ведь я знал, что это отличная команда, с которой можно достичь того, чего мы хотим.

    Как складываются отношения с президентом клуба Ильей Геркусом? Очень хорошо. Вообще, у меня отличные отношения со всеми», – заверил игрок.

    Фарфан за 15 игр в текущем сезоне РФПЛ забил восемь голов.

    Источник: RT

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    13.12.2017 17:49
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    Комментарии (5)
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    84aivengo
    1513177606
    фарфан реально фарфанище в последних матчах...!
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    Skrudg
    1513179045
    Хороший игрок.
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    XaXatyn
    1513187618
    Фарфан набрал отличную форму , честно сказать я от него такого не ожидал !
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    ologreds
    1694991740
    numo529071
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