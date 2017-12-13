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    • Радимов: «Хочу видеть в «Зените» больше Аршавиных, Быстровых и Денисовых»

    Радимов: «Хочу видеть в «Зените» больше Аршавиных, Быстровых и Денисовых»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что сине-бело-голубым стоит больше доверять воспитанникам собственной академии, как это было в чемпионском 2007 году. По его словам, он лично готов приложить для этого максимум усилий.

    — Есть желание кардинально все поменять и, как и в 2007 году, увидеть чемпионскую команду, состоящую из своих? Сейчас в ЦСКА играет ряд своих воспитанников.

    — Глупо было бы говорить, что у меня нет такого желания. Я ленинградец. Как и для многих моих земляков, болеть за мальчишек с нашего двора намного приятнее. У меня много идей. Я готов помогать Славе Малафееву во всех его начинаниях, Сергею Александровичу Фурсенко. Вспомните иностранцев, приезжавших к нам и заявлявших, что вот сейчас они все кардинально поменяют. Прошло лет шесть-восемь, ничего не изменилось. Надо молча работать, делать то, что я считаю нужным. Будет замечательно, если получится улучшить уровень футболистов, выходящих из академии «Зенит».

    — Это должна быть генеральная линия партии.

    — Для меня это все-таки больше не цель, а хобби. В совокупности я, наверное, больше половины жизни провел в «Зените». Для меня это не работа. Я действительно хочу видеть в команде больше Аршавиных, Быстровых и Денисовых.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.12.2017 11:31
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1513154606
    если хочешь так иди тренируй мальчишек а не языком тряси уже зажирел как кабан а еще и ведь молодой человек потому что ни хрена не делаешь
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    nemolod
    1513156021
    Есть только два ответа на вопрос ,почему из футбольных академий не попадают в основной состав своих клубов- или ни тех принимаете или ни те,кто должен это делать,их тренирует!
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    nik55
    1513159720
    что же ты в Зените 2 ни кого не воспитал ?
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    river31
    1513177206
    Отловить всех троих и клонировать. Раз 10. И будет вам счастье.)))))
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    ologreds
    1694991742
    numo529040
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