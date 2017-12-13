Радимов: «Хочу видеть в «Зените» больше Аршавиных, Быстровых и Денисовых»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что сине-бело-голубым стоит больше доверять воспитанникам собственной академии, как это было в чемпионском 2007 году. По его словам, он лично готов приложить для этого максимум усилий.

— Есть желание кардинально все поменять и, как и в 2007 году, увидеть чемпионскую команду, состоящую из своих? Сейчас в ЦСКА играет ряд своих воспитанников.

— Глупо было бы говорить, что у меня нет такого желания. Я ленинградец. Как и для многих моих земляков, болеть за мальчишек с нашего двора намного приятнее. У меня много идей. Я готов помогать Славе Малафееву во всех его начинаниях, Сергею Александровичу Фурсенко. Вспомните иностранцев, приезжавших к нам и заявлявших, что вот сейчас они все кардинально поменяют. Прошло лет шесть-восемь, ничего не изменилось. Надо молча работать, делать то, что я считаю нужным. Будет замечательно, если получится улучшить уровень футболистов, выходящих из академии «Зенит».

— Это должна быть генеральная линия партии.

— Для меня это все-таки больше не цель, а хобби. В совокупности я, наверное, больше половины жизни провел в «Зените». Для меня это не работа. Я действительно хочу видеть в команде больше Аршавиных, Быстровых и Денисовых.