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    Спортдиректор «Локомотива» заинтересовал клубы АПЛ

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может продолжить свою работу в английской Премьер-лиге. Сразу два луба проявляют интерес к успехам 46-летнего немца в «Локомотиве».

    «Вест Хэм» и «Хаддерсфилд» пристально следят за выступлением столичного клуба, в ближайшее время может последовать предложение немецкому функционеру о заключении контракта. Напомним, что в «Локо» Штоффельсхаус пришел в январе 2017 года. При нем состав «железнодорожников» пополнили Джефферсон Фарфан, Мацей Рыбус, Эдер и Соломон Кверквелия.

    Источник: The Sun

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    13.12.2017 08:42
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1513144640
    Если уйдёт по-хорошему, появится интересный канал по коммуникации с АПЛ
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    welas
    1513149819
    надо удержать до конца сезона
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    Lester84
    1513156189
    Я уж думал, что очередной Гагарин в АПЛ намылился. А это оказывается буржуй)))
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    ologreds
    1694991742
    numo529026
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