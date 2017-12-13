Спортдиректор «Локомотива» заинтересовал клубы АПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может продолжить свою работу в английской Премьер-лиге. Сразу два луба проявляют интерес к успехам 46-летнего немца в «Локомотиве».

«Вест Хэм» и «Хаддерсфилд» пристально следят за выступлением столичного клуба, в ближайшее время может последовать предложение немецкому функционеру о заключении контракта. Напомним, что в «Локо» Штоффельсхаус пришел в январе 2017 года. При нем состав «железнодорожников» пополнили Джефферсон Фарфан, Мацей Рыбус, Эдер и Соломон Кверквелия.