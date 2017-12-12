Кокорин, Промес и Смолов – в символической сборной РФПЛ по версии WhoScored

Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам 20-ти туров.
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»).
Защитники: Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия (оба — «Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Доменико Кришито («Зенит»).
Полузащитники/фланговые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Самба Соу («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).
Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).
Лучший клуб списка по количеству игроков – «Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице.
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— WhoScored.com (@WhoScored) 12 декабря 2017 г.