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    • Кокорин, Промес и Смолов – в символической сборной РФПЛ по версии WhoScored

    Кокорин, Промес и Смолов – в символической сборной РФПЛ по версии WhoScored

    Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам 20-ти туров.

    Вратарь: Александр Беленов («Уфа»).

    Защитники: Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия (оба — «Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Доменико Кришито («Зенит»).

    Полузащитники/фланговые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Самба Соу («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).

    Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).

    Лучший клуб списка по количеству игроков – «Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице.

    Источник: Whoscored

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    12.12.2017 21:44
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    Комментарии (13)
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    Бубновский
    1513105533
    ....фарфан и фернандеш должны быть однозначно!...бронислав иванович, головин
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    4agaaa
    1513106157
    Где этот шикарный Фарфан??? Отличное преобретение Локомотива! Как вариант Алексей миранчук или Головин Александр! А Жора джикия??? И много кого ещё можно вспомнить! Итог такой: Нехрена нестоит лезть туда, где кроме статистических данных вы ничего не знаете! Подобную сборную должны формировать российские специалисты совместно с болельщиками!
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    AtticusFinch
    1513108190
    Соу из Динамо сильнее Фернандеша Головина и Денисова в центре поля?не смешите нас!!!
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    aimer1988
    1513112879
    Ха, и тут нет Фернандеша или Фарфана, которые феерят каждый матч почти)
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    Файдаэн
    1513113295
    Этот сайт выводит рейтинг в лучших традициях Бубнова: ТТД/Брак. Насколько это важно - решайте сами.
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    selkoka
    1513113543
    Смолова, Сова, Паредеса и Мартыновича смело меняем на Фарфана, Миранчука, Фернандеша и Ивановича
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    DOCTOR PENALTY
    1513114077
    Очень спорно.
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    Nesterenko
    1513119197
    Тут должно быть половина, а то и больше игроков Локо.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1513146867
    Фарфана явно не хватает
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    ologreds
    1694991745
    numo528990
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