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    • Уткин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера»

    Уткин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем сезоне.

    «Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера» (в сезоне-2015/16 АПЛ – прим. «Бомбардира»).

    «Локомотив» играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее.

    Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимоотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что Алексей Миранчук не ушел.

    Антон Миранчук – опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют», – сказал Уткин.

    «Железнодорожники» ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе лидера турнира.

    В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с «Ниццей».

    Источник: Спорт FM

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    12.12.2017 19:47
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    Комментарии (33)
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    Полная Канистра
    1513103592
    вася сходи на горшок мозги выйдут может полегчает
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    fon_der_tan
    1513104900
    Нет жены, нет детей, вася уткин жирный гей!!
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    victosha
    1513106156
    Собака лает, паровоз идет.
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    Mefistofel29
    1513106346
    Лучше бы занялся спортом, а не комментировал его.
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    Бубновский
    1513106622
    вася очень плохо знает локо....по этому сразу съехал на палыча!!!....и потом, смравнил с лестером)))....лестер - золушка попавшая на бал, а локо - вполне себе уважаемая команда с традициями!
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    slavа0508
    1513111598
    Не тебе Вася решать,,,,прошло время Палыча или нет,,,,глядя на Локо ну не как не скажеш что Палычу пора на пенсию,,,,,,а вот тебе Вася давно пора лечь в клинику от ожирения поличиться,да мозги немного подправить,,,,
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    Joker Loko
    1513112664
    Неожиданностью будет если ты свои яйца увидишь сквозь толщу жира и складок)
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    sergan113
    1513141427
    Неожиданностью станет, если Уткин станет Уткиной.
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    OfaZavr
    1513154112
    в начале сезона может и казалось что лидерство случайность, но сейчас это точно не так полностью заслуженно ну а про Семина это вообще бред.
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    ologreds
    1694991746
    numo528981
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