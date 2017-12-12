Уткин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем сезоне.

«Лидерство «Локомотива» – неожиданность. Время Семина уже прошло, но вот сейчас его хватает. Я бы сравнил это с чемпионством «Лестера» (в сезоне-2015/16 АПЛ – прим. «Бомбардира»).

«Локомотив» играет более цельно, он как-то сложился. В сильных командах уже не столько игроков европейского уровня, есть команды с долгами. Хочется верить в лучшее.

Семин ставит примитивную игру. Но у него есть хорошие качества: он никогда не сдается. У Семина развиты животные инстинкты, в частности, во взаимоотношениях с командой. Заиграл Лысов, метаморфоза с Фарфаном. Достижение Семина, что Алексей Миранчук не ушел.

Антон Миранчук – опыт, который можно изучить. Он был востребованным игроком в Эстонии. Они оба достаточно молодые, у нас вообще молодым мало доверяют», – сказал Уткин.

«Железнодорожники» ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе лидера турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с «Ниццей».