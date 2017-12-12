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    • Бышовец считает, что Манчини стал заложником ситуации, из-за чего ему пришлось поставить Шатова в оборону

    Бышовец считает, что Манчини стал заложником ситуации, из-за чего ему пришлось поставить Шатова в оборону

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (0:0). По словам специалиста, главный тренер петербуржцев Роберто Манчини попал в такую ситуацию, когда был вынужден поставить номинального атакующего полузащитника Олега Шатова на край обороны. По его мнению, это решение было неверным.

    «Вчера «Локомотив» и «Зенит» играли в одном время. Как только «Локомотив» забил, я сразу переключился на «Зенит». У команды Манчини были большие проблемы. Не понимаю, как Кокорин не смог забить с одного метра, хотя в футболе бывает всякое.

    Также выглядит странным выход Шатова в защитную линию. Манчини стал заложником ситуации, но надо понимать, что это игрок не оборонительных действий. Он зря поставил его в защиту. Шатов очень полезен у ворот соперника, но никак не при оборонительных действиях. Видимо, поняв это, Манчини поменял его на Полоза.

    «Зениту» нужно было побеждать, ни в коем случае нельзя было терять очки, и в такой ситуации были допущены ошибки, которые не позволили команде победить», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2017 14:05
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    Комментарии (9)
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    Gullit 76
    1513079124
    Какой ситуации?Он ведь сам её создал поставив в запас одного защитника молодого Карпова,да и зачем понадобился защитник в ситуации когда команде надо выигрывать?
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    Garrincha58
    1513079467
    Манчини тупит а этот Бышевец его тупые расстановки обсуждает значит и сам такой же
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    Garrincha58
    1513079691
    Не понимаю, как Кокорин не смог забить с одного метра, хотя в футболе бывает всякое.а вы посмотрите повтор после того как этот горе игрочишка не забил он даже не расстроился ему по хрен забил не забил им всем по хрен на Зенит на город они же все пришлые кто из Италии(тренер)кто из Аргентины кто из Москвы им всем похрен на команду главное Газпром платит бабло вот что главное а я бы на месте Миллера просто пол года им не платил вот тогда посмотрим как они забегают
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    BAIv
    1513080840
    ошибок слишком много уже в матчах в 9, так что это просто не тот тренер который может что то сделать не имея игроков которые сами знают что делать на поле. эти выполняют указания тренера, а он нолик, никакой...
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    shinnik
    1513082838
    А когда ты в сборную в 98 побежал?Из Зенита.Всёж славно было. Щас бы уже вторым Фергюссоном был..СЭР был бы. а теперь ты -просто БАФ.
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    TRELL
    1513084866
    Опять тактика хромает,как и в игре со спартаком... Что-то не получается...
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    DOCTOR PENALTY
    1513092844
    Каждый тренер в Зените - заложник ситуации. Это такой клуб. Много денег и результат нужен прямо сейчас. Видимо Манчини не так крут, чтобы дать результат сию минуту. Ему как и многим другим незвёздным тренерам необходимо время.
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    ologreds
    1694991747
    numo528952
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