Бышовец считает, что Манчини стал заложником ситуации, из-за чего ему пришлось поставить Шатова в оборону

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (0:0). По словам специалиста, главный тренер петербуржцев Роберто Манчини попал в такую ситуацию, когда был вынужден поставить номинального атакующего полузащитника Олега Шатова на край обороны. По его мнению, это решение было неверным.

«Вчера «Локомотив» и «Зенит» играли в одном время. Как только «Локомотив» забил, я сразу переключился на «Зенит». У команды Манчини были большие проблемы. Не понимаю, как Кокорин не смог забить с одного метра, хотя в футболе бывает всякое.

Также выглядит странным выход Шатова в защитную линию. Манчини стал заложником ситуации, но надо понимать, что это игрок не оборонительных действий. Он зря поставил его в защиту. Шатов очень полезен у ворот соперника, но никак не при оборонительных действиях. Видимо, поняв это, Манчини поменял его на Полоза.

«Зениту» нужно было побеждать, ни в коем случае нельзя было терять очки, и в такой ситуации были допущены ошибки, которые не позволили команде победить», – сказал Бышовец.