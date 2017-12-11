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    Парфенов подтвердил уход Заболотного в «Зенит»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что нападающий Антон Заболотный покинет команду. Игрок продолжит карьеру в «Зените».

    Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро. Контракт с 26-летним россиянином будет рассчитан на 3,5 года.

    – Возможный уход Заболотного станет серьезной потерей для «Тосно»?

    – Это уже свершившийся факт. Мы можем только порадоваться, что воспитали такого игрока для топ-клуба. Мы маленькая команда, поэтому это – наша участь расставаться с лидерами. Так во всем мире происходит. «Бавария», например, забирает лучших игроков у других команд.

    «Зенит» купил нового форварда. Кто он такой?

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2017 22:32
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    Комментарии (7)
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    XaXatyn
    1513022753
    Очень даже зря !
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    insider_retro
    1513023000
    Дааа... Почитал футбольный путь Антона и немало удивился... Ему 26 лет, а он уже столько раз сменил клуб... Вроде, везде играл, забивал, травмировался в меру, до вызова в сборную дорос... И опять переход с не очевидными перспективами... Удачи в становлении!
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    Eddyson
    1513025019
    Заболотного понимаю, функционеров Зенита понять не могу.
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    Павел Амурский
    1513026481
    Будет Ригони мячи подавать.
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    AtticusFinch
    1513029237
    Интересно - а Баварию тоже спонсируют за счёт "народного достояния" всей страны?))И по центральному каналу тоже крутят её матчи постоянно - не обращая внимания на остальные клубы чемпионата?))
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    ДАША Д
    1513045697
    Как-то дёшево продали.
    Ответить
    ologreds
    1694991751
    numo528896
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