Парфенов подтвердил уход Заболотного в «Зенит»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что нападающий Антон Заболотный покинет команду. Игрок продолжит карьеру в «Зените».

Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро. Контракт с 26-летним россиянином будет рассчитан на 3,5 года.

– Возможный уход Заболотного станет серьезной потерей для «Тосно»?

– Это уже свершившийся факт. Мы можем только порадоваться, что воспитали такого игрока для топ-клуба. Мы маленькая команда, поэтому это – наша участь расставаться с лидерами. Так во всем мире происходит. «Бавария», например, забирает лучших игроков у других команд.

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