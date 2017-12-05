«Зенит» подпишет контракт с Заболотным на 3,5 года

«Зенит» намерен подписать контракт сроком на 3,5 года с нападающим «Тосно» Антоном Заболотным. Сообщается, что вопрос с трансфером 26-летнего игрока может быть решен в ближайшие дни.

Как ранее стало известно, в услугах форварда также заинтересован «Краснодар», который сделал «Тосно» официальное предложение.

Сегодня Заболотный признался, что хотел бы продолжить карьеру в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.