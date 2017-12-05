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    «Зенит» подпишет контракт с Заболотным на 3,5 года

    «Зенит» намерен подписать контракт сроком на 3,5 года с нападающим «Тосно» Антоном Заболотным. Сообщается, что вопрос с трансфером 26-летнего игрока может быть решен в ближайшие дни.

    Как ранее стало известно, в услугах форварда также заинтересован «Краснодар», который сделал «Тосно» официальное предложение.

    Сегодня Заболотный признался, что хотел бы продолжить карьеру в петербургском клубе.

    В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 18:10
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    Комментарии (89)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    _LM_
    1512499654
    Типо зима совсем близко, нужны соленья из нападающих?
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    Павел Амурский
    1512508606
    Удачное решение.
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    Garrincha58
    1512510713
    и он дурак и те кто берут тоже
    Ответить
    paracetamol
    1512510906
    Зачем этот пень тупой нужен? Брали бы уж Маркова.
    Ответить
    Zenmaster
    1512512552
    Скажем дружно -- на..уй нужно !!!
    Ответить
    iordan137
    1512545079
    На лавочку.
    Ответить
    tie90s
    1512552093
    Либо это утка, либо Зеня ах*ел. Скупает все и вся.
    Ответить
    zlobny_zenitos
    1512552735
    Печально это все, если правда...Смысл какой в этом? Мне вообще не понятно. Даже если предположить аренду Дзюбы зимой...лучше бы из своих молодых кого то подпустили... А Тосно чувствую сейчас Парфенова сольет, а команду раздербанят...и все...проект загнется...
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    anri1703
    1512569414
    Зенит в своем репертуаре если не утка
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    ologreds
    1694991795
    numo528220
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