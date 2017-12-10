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    • В «Тосно» сообщили, что трансфер Заболотного в «Зенит» состоится во вторник

    В «Тосно» сообщили, что трансфер Заболотного в «Зенит» состоится во вторник

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

    Ранее появилась информация, что трансфер 26-летнего россиянина обойдется сине-бело-голубым в 1,5 миллиона евро.

    – Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я – нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» – во вторник.

    – Но с «Зенитом» уже договорились?

    – Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.

    – Главная причина ухода – «Тосно» нужны деньги?

    – Вы же понимаете, что Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. «Зенит» зовет не каждый день. Считаю, что своей игрой он заслужил шанс. Мы же пошли на встречу, какие-то заоблачные суммы ломить не стали.

    – Вы говорили, что хотите получить за Заболотного 2 миллиона евро.

    – На Заболотного есть реальная цена. Могу сказать, что мы примерно вписываемся в эту сумму.

    «Зенит» купил нового форварда. Кто он такой?

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.12.2017 22:52
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    Комментарии (18)
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    VIKZH
    1512940986
    Дзюба теперь точно будут сплавлять
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    Gornostay
    1512941971
    Главное как видит свое будущее сам Заболотный, остальное бла-бла-бла
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    a-rakhmatov
    1512958386
    Взяли еще одного русского резервиста, а играть будут аргентинцы...губят талантливых футболистов.
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    anri1703
    1512962849
    мля только Лунева брали в основу а остальных полоз и то не основной походу если где то только игрок начал прогрессировать в середняках и ниже зенит тут как тут надо сразу захапать и загубить деньги на ветер или они боятся чтобы конкуренты не купили и не усилились видимо логика такая
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    AtticusFinch
    1512965371
    Пошёл по пути Бухарова ...
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    Lakhamu
    1512969371
    вперёд на лавку!
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    kamyartem
    1512971970
    Зато у нас лимит,без которого он зениту на фиг бы не был нужен, играли б там одни аргентинцы, а наши б не лавку там полировали, а играли бы в тоснах и т.д. против тех же аргентинцев зенита, может бы чему и научились
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    Сибирь за Спартак
    1512974567
    Прошлогодних игроков основы сборной страны Шатова, Новосельцева и Дзюбу уже даже не берут на выездные игры. Добавляется еще один . Откуда будет сильная сборная, если мы аргентинцев тренируем?
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    Gullit 76
    1512978282
    У Зенита явный перебор игроков,губят неплохих футболистов.А Дзюбу надо в Тосно отдать - пусть доказывает.
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    ologreds
    1694991757
    numo528797
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