В «Тосно» сообщили, что трансфер Заболотного в «Зенит» состоится во вторник

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Ранее появилась информация, что трансфер 26-летнего россиянина обойдется сине-бело-голубым в 1,5 миллиона евро.

– Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я – нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» – во вторник.

– Но с «Зенитом» уже договорились?

– Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.

– Главная причина ухода – «Тосно» нужны деньги?

– Вы же понимаете, что Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. «Зенит» зовет не каждый день. Считаю, что своей игрой он заслужил шанс. Мы же пошли на встречу, какие-то заоблачные суммы ломить не стали.

– Вы говорили, что хотите получить за Заболотного 2 миллиона евро.

– На Заболотного есть реальная цена. Могу сказать, что мы примерно вписываемся в эту сумму.

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