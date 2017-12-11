Маклаков – о жеребьевке Лиги Европы: «Всем российским клубам повезло – всем четырем по силам пройти в следующий этап»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков считает, что все российским клубам по силам преодолеть барьер 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки красно-белые сыграют с «Атлетиком», «Зенит» встретится с «Селтиком», «Локомотив» – с «Ниццей», а ЦСКА – с «Црвеной Звездой».

– Думаю, дома сыграем легко и одолеем басков. А вот в Испании возникнут проблемы, потому что при своих трибунах они всегда играют сильнее. Все равно мы пройдем «Атлетик» из Бильбао. Не очень опасаюсь команду, занимающую 13-е место в испанской лиге.

– Во время зимней паузы спартаковское руководство сможет компенсировать возможную потерю Промеса?

– Пока официально не сообщили об уходе, нужно просто подождать. Я не думаю, что голландец уйдет в середине сезона. Если это случится, скажем «спасибо» – он сделал много для команды. Но мне подсказывает предчувствие, что он останется.

– Как оцените соперников других российских клубов?

– Всем повезло. Непроходимых команд нет, и всем четырем по силам пройти в следующий этап.

– Противостояние ЦСКА и «Црвены Звезды» ожидается самым принципиальным.

– Спартаковские болельщики наверняка дадут поболеть за «Звезду» в Москву. Чем больше встречаемся, тем больше дружим. У сербов – опасная команда, ребята не всегда блещут мастерством, но сильны духом ребята, в этом сезоне уже выбили «Краснодар».