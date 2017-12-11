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    • Маклаков – о жеребьевке Лиги Европы: «Всем российским клубам повезло – всем четырем по силам пройти в следующий этап»

    Маклаков – о жеребьевке Лиги Европы: «Всем российским клубам повезло – всем четырем по силам пройти в следующий этап»

    Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков считает, что все российским клубам по силам преодолеть барьер 1/16 финала Лиги Европы.

    По итогам жеребьевки красно-белые сыграют с «Атлетиком», «Зенит» встретится с «Селтиком», «Локомотив» – с «Ниццей», а ЦСКА – с «Црвеной Звездой».

    – Думаю, дома сыграем легко и одолеем басков. А вот в Испании возникнут проблемы, потому что при своих трибунах они всегда играют сильнее. Все равно мы пройдем «Атлетик» из Бильбао. Не очень опасаюсь команду, занимающую 13-е место в испанской лиге.

    – Во время зимней паузы спартаковское руководство сможет компенсировать возможную потерю Промеса?

    – Пока официально не сообщили об уходе, нужно просто подождать. Я не думаю, что голландец уйдет в середине сезона. Если это случится, скажем «спасибо» – он сделал много для команды. Но мне подсказывает предчувствие, что он останется.

    – Как оцените соперников других российских клубов?

    – Всем повезло. Непроходимых команд нет, и всем четырем по силам пройти в следующий этап.

    – Противостояние ЦСКА и «Црвены Звезды» ожидается самым принципиальным.

    – Спартаковские болельщики наверняка дадут поболеть за «Звезду» в Москву. Чем больше встречаемся, тем больше дружим. У сербов – опасная команда, ребята не всегда блещут мастерством, но сильны духом ребята, в этом сезоне уже выбили «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 18:53
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    Комментарии (5)
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    alexivanof197
    1513011163
    как пройти все могут-так и вылететь все
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    Ще Гевара
    1513012012
    Большая вероятность, что все могут отскочить.
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    prezent2017
    1513013567
    Как сказать, повезло. Может Бильбао повезло или Ницце, кто знает?
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    Sergej-74
    1513055067
    Не то что б повезло но проходить можно хотя вряд ли пройдут все
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    ologreds
    1694991751
    numo528874
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