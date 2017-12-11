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    • Гончаренко: «Закидывание шапками «Црвены Звезды» может закончиться плачевно для ЦСКА»

    Гончаренко: «Закидывание шапками «Црвены Звезды» может закончиться плачевно для ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что нужно с уважением относиться к любому сопернику в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира, по результатам которой в соперники армейцам досталась «Црвена Звезда».

    «Не особо хотелось, чтобы попались «Боруссия» или «Наполи». Все остальные команды воспринимались спокойно. Но к любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно», – сказал Гончаренко.

    Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля, ответный пройдет 21 февраля в Москве.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 17:04
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    Комментарии (8)
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    insider_retro
    1513001700
    Наблюдая за неудачными матчами армейцев, заметил другие причины, но только не шапкозакидательство... Этим, вроде, не страдают... А вот выходят обречёнными, без куража, без лидера, способного потащить игру в трудном эпизоде и т.д. Есть на что обратить внимание!.. Надо успеть поправить!!
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    InterMilLano1908
    1513001880
    в 6 матчах разница мячей 3-2, так что там будет тот еще автобус, а с нашими нападающими не факт что взломаем.
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    Dimon 007
    1513003530
    Он решил что пройдут Црвена звезду:)? Насмешил... вы как оборону вскрывать её будете?! Да и желание выйти у белградцев посильнее будет... для них матч жизни... 100 % дальше не пройдёте.
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    Хакасия
    1513004731
    До февраля есть время серьезно подготовиться. Успеха армейцам!
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    OfaZavr
    1513007709
    правильно, уж не армейцам точно шапкозакидательством заниматься.
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    fhnv
    1513010247
    гончаренко на родине в белоруссии прокленят...не хотел он играть ..жук блин
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    Diesel133
    1513071808
    Дома нужно побеждать, желательно сделать разницу. Потому что в Сербии будет тяжело, фаны очень шумно и агрессивно поддерживают своих, и это передается футболистам. В матче с Краснодаром это было видно.
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    ologreds
    1694991753
    numo528865
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