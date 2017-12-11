Гончаренко: «Закидывание шапками «Црвены Звезды» может закончиться плачевно для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что нужно с уважением относиться к любому сопернику в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира, по результатам которой в соперники армейцам досталась «Црвена Звезда».

«Не особо хотелось, чтобы попались «Боруссия» или «Наполи». Все остальные команды воспринимались спокойно. Но к любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно», – сказал Гончаренко.

Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля, ответный пройдет 21 февраля в Москве.