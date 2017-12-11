Тошич заявил, что хотел ЦСКА в соперники «Партизану» в 1/16 финала Лиги Европы

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич заявил, что хотел бы встретиться с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, прошедшей сегодня в Ньоне, белградцы сыграют с «Викторией» из Пльзеня, а армейцы встретятся с другим сербским клубом «Црвеной Звездой».

«Я следил за жеребьевкой и очень хотел, чтобы «Партизану» попался ЦСКА. Жаль, что не сыграю с бывшими партнерами по команде, хотя хорошо, что теперь они сыграют с «Црвеной Звездой». Теперь нам нужно обыгрывать «Викторию» и сыграть с ЦСКА в следующей стадии.

Пока не готов делать прогнозы, но могу сказать одно: ЦСКА будет очень сложно в Белграде. Так же как и «Црвене» будет непросто в Москве. Фавориты, естественно, армейцы, а уж за кого я буду болеть, вы и так знаете», – сказал Тошич.

Напомним, Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 года. Минувшим летом его контракт истек и он присоединился к «Партизану».