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    • Тошич заявил, что хотел ЦСКА в соперники «Партизану» в 1/16 финала Лиги Европы

    Тошич заявил, что хотел ЦСКА в соперники «Партизану» в 1/16 финала Лиги Европы

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич заявил, что хотел бы встретиться с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

    По итогам жеребьевки, прошедшей сегодня в Ньоне, белградцы сыграют с «Викторией» из Пльзеня, а армейцы встретятся с другим сербским клубом «Црвеной Звездой».

    «Я следил за жеребьевкой и очень хотел, чтобы «Партизану» попался ЦСКА. Жаль, что не сыграю с бывшими партнерами по команде, хотя хорошо, что теперь они сыграют с «Црвеной Звездой». Теперь нам нужно обыгрывать «Викторию» и сыграть с ЦСКА в следующей стадии.

    Пока не готов делать прогнозы, но могу сказать одно: ЦСКА будет очень сложно в Белграде. Так же как и «Црвене» будет непросто в Москве. Фавориты, естественно, армейцы, а уж за кого я буду болеть, вы и так знаете», – сказал Тошич.

    Напомним, Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 года. Минувшим летом его контракт истек и он присоединился к «Партизану».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2017 16:12
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    Комментарии (12)
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    Татарин за ЦСКА
    1512998152
    Удачи и Партизану и ЦСКА и остальным трём командам из РФПЛ,а так же Астане
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    OOOVVV.
    1513000652
    Жребий слеп, удачи ЦСКА, а Зорану удачи в личной жизни.
    Ответить
    dok66
    1513000862
    Таки наверно встретитесь . Нужно только и всего - обыграть !
    Ответить
    insider_retro
    1513001389
    Зачем??...
    Ответить
    Юрэс
    1513001585
    Так Я нифига НЕ ПОНЯЛ ----за кого он будет?
    Ответить
    m40
    1513007708
    Прикольно было бы Спартак-Партизан, ЦСКА- Црвена-Звезда, типа 2 дерби
    Ответить
    ologreds
    1694991753
    numo528860
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