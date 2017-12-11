Ринат Билялетдинов: «Не думаю, что «Локо» будут разбрасываться такими игроками, как Денисов»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов положительно оценил выступление в текущем сезоне защитника «железнодорожников» Виталия Денисова.

«Конечно, решение за «Локомотивом», и только они знают, как нужно поступить. Но по моему мнению, Виталий в отличной форме. Ему всего 30 лет. Безусловно, все индивидуально, но я уверен, что Денисов отыграет еще не один год на самом высоком уровне.

Не думаю, что «железнодорожники» будут разбрасываться такими игроками», – сказал Билялетдинов.

Напомним, ранее появилась информация, что «Локомотив» готов продлить действующий контракт с Денисовым.