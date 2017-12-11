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    • Ринат Билялетдинов: «Не думаю, что «Локо» будут разбрасываться такими игроками, как Денисов»

    Ринат Билялетдинов: «Не думаю, что «Локо» будут разбрасываться такими игроками, как Денисов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов положительно оценил выступление в текущем сезоне защитника «железнодорожников» Виталия Денисова.

    «Конечно, решение за «Локомотивом», и только они знают, как нужно поступить. Но по моему мнению, Виталий в отличной форме. Ему всего 30 лет. Безусловно, все индивидуально, но я уверен, что Денисов отыграет еще не один год на самом высоком уровне.

    Не думаю, что «железнодорожники» будут разбрасываться такими игроками», – сказал Билялетдинов.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Локомотив» готов продлить действующий контракт с Денисовым.

    Источник: Известия

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    11.12.2017 09:06
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    Комментарии (2)
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    DeviDjons
    1512973398
    Но и про замену тоже думать надо
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    ologreds
    1694991755
    numo528826
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