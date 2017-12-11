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    • «Локомотив» начал переговоры о продлении контракта с Виталием Денисовым

    «Локомотив» начал переговоры о продлении контракта с Виталием Денисовым

    «Локомотив» в ближайшее время планирует продлить действующий контракт с защитником Виталием Денисовым.

    «Денисов давно выступает за «железнодорожников», и в клубе им все довольны. Виталий является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. Он пропустил начало сезона из-за неприятной травмы, но сейчас полностью восстановился, и в клубе уверены, что защитник сможет принести «Локомотиву» еще немало пользы.

    Переговоры о продлении контракта уже начались, но на данный момент стороны взяли паузу. Тем не менее вероятность того, что Виталий останется в составе красно-зеленых, очень высока», – рассказал источник.

    Действующий контракт Денисова с клубом рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне он провел семь матчей в РФПЛ, в которых отметился лишь одной желтой карточкой.

    Источник: Известия

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    11.12.2017 06:19
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    Комментарии (4)
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    Munez89
    1512969182
    Нуу фиг знает, может поискать кого получше?Хотя нет, пусть узбек загибает всех)
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    spartakuz
    1512971204
    Денисов очень хороший защитник. Как в обороне, так и в атаке действует активно.
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    XaXatyn
    1512975640
    Очень сильный крайний защитник , подпишут новый контракт без вопросов !
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    ologreds
    1694991755
    numo528813
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