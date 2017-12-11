«Локомотив» начал переговоры о продлении контракта с Виталием Денисовым

«Локомотив» в ближайшее время планирует продлить действующий контракт с защитником Виталием Денисовым.

«Денисов давно выступает за «железнодорожников», и в клубе им все довольны. Виталий является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. Он пропустил начало сезона из-за неприятной травмы, но сейчас полностью восстановился, и в клубе уверены, что защитник сможет принести «Локомотиву» еще немало пользы.

Переговоры о продлении контракта уже начались, но на данный момент стороны взяли паузу. Тем не менее вероятность того, что Виталий останется в составе красно-зеленых, очень высока», – рассказал источник.

Действующий контракт Денисова с клубом рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне он провел семь матчей в РФПЛ, в которых отметился лишь одной желтой карточкой.