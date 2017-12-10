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    • Семак: «Все вопросу по пропущенному от «Ростова» голу – к судейству»

    Семак: «Все вопросу по пропущенному от «Ростова» голу – к судейству»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги поражению от «Ростова» в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Пропущенный мяч? Все вопросы – к судейству, я не судья. В первом тайме играли не так активно, во втором смотрелись лучше. Преодолевать оборону соперника было сложно, плюс мы пропустили со стандарта. Мы выдвинули весь наш атакующий потенциал. Обидно, когда портят игру.

    «Уфа» неплохо смотрится? Хочется всегда большего. Во втором тайме ребята старались, понятно, что не все получалось, но спасибо за самоотдачу. В целом – у нас заслуженное место в таблице. Потенциал у команды есть, чтобы зарабатывать очки и двигаться вверх», – сказал Семак.

    Клуб из столицы Башкортостана занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 22:40
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    Комментарии (6)
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    Павелий
    1512936118
    Был капинатом армейцев. А игра и тренерство в Зените сделали из него нытика, постоянно ищущего оправданий. Стыдно.
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    zico2205
    1512944083
    Что-то и Богданыч начал подвывать....Не ожидал от него....Гол был забит по всем правилам- не знаю, что он там увидел ???? А вот мяч ворота Ростова один раз пересек и судья этого не заметил, но там был явный офсайд на добивании, но он и этого не усмотрел.....Очень слабое судейство- это подтверждаю...Но, г.Семак, как грязно играла Уфа...Еще в первом тайме нужно было пяток горчичников вашим подопечным выдать...Так что, не вам только жаловаться.....
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    balaton78
    1512981679
    Да, гол был, но до гола был 1000% О Ф С А Й Д ТУМАСЯНА￼￼￼! Так,что всё справедливо про не засчитанный гол! Ростов с победой! Надо подниматься выше в таблице!
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    vgarakh
    1512984384
    Офсайд был метровый , о чем говорить?
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    Serjoga
    1513017362
    Из этого интервью следует, что он недоволен ПРОПУЩЕННЫМ мячом? А в чем проблема? Пусть посмотрит повтор, и судья здесь, абсолютно, ни при чем! А забитый мяч Уфы, так там косяк бокового! Подними флажок и зафиксируй вне игры и не было бы споров по добиванию! Уфа ничего в этом матче не создала, а еще парочку в конце матча схлопотала бы, будь ростовчане по удачливей!
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    ologreds
    1694991757
    numo528794
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