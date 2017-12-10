Семак: «Все вопросу по пропущенному от «Ростова» голу – к судейству»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги поражению от «Ростова» в матче 20-го тура РФПЛ.

«Пропущенный мяч? Все вопросы – к судейству, я не судья. В первом тайме играли не так активно, во втором смотрелись лучше. Преодолевать оборону соперника было сложно, плюс мы пропустили со стандарта. Мы выдвинули весь наш атакующий потенциал. Обидно, когда портят игру.

«Уфа» неплохо смотрится? Хочется всегда большего. Во втором тайме ребята старались, понятно, что не все получалось, но спасибо за самоотдачу. В целом – у нас заслуженное место в таблице. Потенциал у команды есть, чтобы зарабатывать очки и двигаться вверх», – сказал Семак.

Клуб из столицы Башкортостана занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.