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    • Гвардиола: «Многие говорили, что в Англии нельзя играть, как «Барселона». У «Сити» получилось»

    Гвардиола: «Многие говорили, что в Англии нельзя играть, как «Барселона». У «Сити» получилось»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

    «Команда способна выступать в таком стиле в Англии. Многие говорили, что манера «Барселоны» не подойдет для АПЛ, но у нас получилось. Я знал это еще в прошлом сезоне и верил, что мы способны на это. Любая команда может играть как угодно, в этом и есть красота футбола. Я счастлив, что победил на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» именно в таком стиле.

    Слова Моуринью о пенальти? В прошлом году мы победили на «Олд Траффорд», и он опять обвинил судью. Мы – честная команда. Мы набрали 75% владения мячом, что говорит о нашем желании играть в футбол», – сказал специалист.

    Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал, что судья должен был назначить пенальти за эпизод с Эррерой и Отаменди. После падения испанца в штрафной гостей Майкл Оливер показал ему желтую карточку.

    Победа на «Олд Траффорд» стала для «горожан» 14-й подряд в чемпионате. Команда повторила рекорд «Арсенала», установленный в 2002 году.

    Источник: BBC

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    10.12.2017 22:09
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    Комментарии (13)
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    NIK32RUS
    1512933147
    а я вам говорил что МЮ не тот!
    Ответить
    Павел Буре
    1512933445
    Я после игры с арсеналом был уверен что МЮ сити не обыграет.
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    DOCTOR PENALTY
    1512934117
    Ну не совсем уж как Барселона.
    Ответить
    Tajik-za Zenit
    1512935462
    Гвардиола гений
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    Павел Буре
    1512935637
    Жду тебя опять в барселоне, Хосеп!!!
    Ответить
    anri1703
    1512961557
    стоит признать что сити сейчас силен наверное в конце января уже будет понятно станут они чемпионами или борьба продолжится
    Ответить
    Приус
    1512976606
    Я не большой поклонник АПЛ, но на МС смотреть приятно.
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    кузнецов артем
    1512979090
    Манера Барселоны ну ну , набрал бегунков которые на скорости превосходят противника научил их давать на ход передачи и простреливать ну ну Барселона , продай дебрей нэ посмотрим не он ли в соло тащит твой сити
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    momwig_
    1512984931
    Да уж, Пеп снова сотворил чудо..
    Ответить
    ologreds
    1694991757
    numo528787
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