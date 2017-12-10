Гвардиола: «Многие говорили, что в Англии нельзя играть, как «Барселона». У «Сити» получилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

«Команда способна выступать в таком стиле в Англии. Многие говорили, что манера «Барселоны» не подойдет для АПЛ, но у нас получилось. Я знал это еще в прошлом сезоне и верил, что мы способны на это. Любая команда может играть как угодно, в этом и есть красота футбола. Я счастлив, что победил на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» именно в таком стиле.

Слова Моуринью о пенальти? В прошлом году мы победили на «Олд Траффорд», и он опять обвинил судью. Мы – честная команда. Мы набрали 75% владения мячом, что говорит о нашем желании играть в футбол», – сказал специалист.

Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал, что судья должен был назначить пенальти за эпизод с Эррерой и Отаменди. После падения испанца в штрафной гостей Майкл Оливер показал ему желтую карточку.

Победа на «Олд Траффорд» стала для «горожан» 14-й подряд в чемпионате. Команда повторила рекорд «Арсенала», установленный в 2002 году.