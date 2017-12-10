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    • Моуринью – после поражения в дерби: «Судья не назначил чистый пенальти»

    Моуринью – после поражения в дерби: «Судья не назначил чистый пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог поражению от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

    «В прошлом сезоне нам не дали пенальти за фол Браво на Руни. Сейчас история повторилась. Майкл Оливер не назначил чистый пенальти (за фол Отаменди на Эррере, испанец получил предупреждение – прим. «Бомбардира»).

    Мы пропустили два плохих гола, но «Сити» показал свои сильные качества. Соперник переиграл нас по владению мячом. Тем не менее, мы контролировали ситуацию в защите.

    Сделали ли мы достаточно для победы? Зависит от того, как вы смотрели матч. Без какой-либо аналитики могу сказать, что матч состоит из отдельных эпизодов, и очень спорным эпизодом был пенальти, который не назначил арбитр», – сказал португалец.

    «Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: BBC

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    10.12.2017 22:00
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    Комментарии (10)
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    petr69
    1512933095
    пенальти был
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    AZ
    1512933310
    В его комментариях после матча - ничего не меняется
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    Hasanino
    1512933371
    В первом тайме в ворота МЮ не назначили чистый пенальти. Поэтому 1:1
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    Одинокий волк Маквейд
    1512933734
    Тебя просто обыграли, признай как мужик.
    Ответить
    Недовольный
    1512933825
    ты лучше бы тренировал так как базаришь,додик.а то думал что как с арсом их повозят по полю ***********,а они пару-тройку раз сбегают в атаку и трешку забьют,ага мля конечно.Так даже Сан-Марино по игре и тем более по статистике не имеют как твой голиМЮ сегодня,рачина седовласая
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    DOCTOR PENALTY
    1512933947
    Жозе нашёл ОСОБЕННЫЙ момент в матче.
    Ответить
    gigs84
    1512939133
    По-моему, пеналь был. Но в целом Сити был лучше и заслуженно победил. Хотя если бы МЮ реализовал момент ближе к концу матча, может и вничью сгончили бы. Юнайтед тоже старался и играл хорошо, но Сити сейчас это что-то неописуемое, английская Барселона, не меньше.
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    Adekvat07
    1512941546
    так и в 1-м тайме не назначили чистый пеналь в пользу Сити! так что не ной
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    ologreds
    1694991757
    numo528785
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