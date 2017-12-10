Моуринью – после поражения в дерби: «Судья не назначил чистый пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог поражению от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

«В прошлом сезоне нам не дали пенальти за фол Браво на Руни. Сейчас история повторилась. Майкл Оливер не назначил чистый пенальти (за фол Отаменди на Эррере, испанец получил предупреждение – прим. «Бомбардира»).

Мы пропустили два плохих гола, но «Сити» показал свои сильные качества. Соперник переиграл нас по владению мячом. Тем не менее, мы контролировали ситуацию в защите.

Сделали ли мы достаточно для победы? Зависит от того, как вы смотрели матч. Без какой-либо аналитики могу сказать, что матч состоит из отдельных эпизодов, и очень спорным эпизодом был пенальти, который не назначил арбитр», – сказал португалец.

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.