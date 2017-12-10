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    • «Манчестер Сити» повторил рекорд АПЛ по количеству побед подряд

    «Манчестер Сити» повторил рекорд АПЛ по количеству побед подряд

    Манчестерское дерби в рамках 16-го тура чемпионата Англии завершилось победой «горожан» со счетом 2:1.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 14-ю победу в лиге подряд. Команда повторила рекорд «Арсенала», который выиграл все матчи чемпионата с февраля по август 2002 года.

    После победы над «Манчестер Юнайтед» клуб набрал 46 очков в турнирной таблице и оторвался от «красных дьяволов» на 11 очков.

    Ранее «Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Шахтера» (1:2) в заключительном матче групповой стадии.

    Источник: Opta

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    10.12.2017 21:35
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1512931213
    МС - это образец как надо ставить игру команды. Круто!
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    ologreds
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