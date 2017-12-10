«Манчестер Сити» повторил рекорд АПЛ по количеству побед подряд

Манчестерское дерби в рамках 16-го тура чемпионата Англии завершилось победой «горожан» со счетом 2:1.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 14-ю победу в лиге подряд. Команда повторила рекорд «Арсенала», который выиграл все матчи чемпионата с февраля по август 2002 года.

После победы над «Манчестер Юнайтед» клуб набрал 46 очков в турнирной таблице и оторвался от «красных дьяволов» на 11 очков.

Ранее «Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Шахтера» (1:2) в заключительном матче групповой стадии.