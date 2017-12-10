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    • Иванович — о ЧМ: «Для Сербии этот чемпионат мира будет как домашний»

    Иванович — о ЧМ: «Для Сербии этот чемпионат мира будет как домашний»

    Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович поделился мнением о группе на ЧМ-2018. Сербы попали в группу Е, где их соперниками будут сборные Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.

    — Как вам группа сборной Сербии на чемпионате мира?

    – Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было.

    Конечно, Бразилия – фаворит в нашей группе, и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул чемпиона мира.

    Швейцария – очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле. Коста-Рика – команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первой игры как раз с Коста-Рикой. Она определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится.

    Тем более для Сербии этот чемпионат будет как домашний.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.12.2017 13:11
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    Комментарии (17)
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    BarStep
    1512901172
    Мы вас тоже любим славяне... В отличии от наших политиков 90-х . Я буду болеть за Сербов
    Ответить
    alex1951
    1512901554
    1.Сербия2.Россия3. Хорватия прогноз Ивановичача.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512905263
    Очень приятно слышать такие слова, спасибо Бронислав!
    Ответить
    STAFOR13
    1512907673
    Сербы всегда нас поддерживали, даже после одной кр.сы, которая не вступилась за них в 90е, отличный народ, уважение к ним всегда будет у многих жителей РФ, теперь и в обиду их никто не даст натодырявой армии)
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    sxw51fw4pz8r8
    1512907874
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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    Rom4eggg
    1512911772
    И мы любим своего старшего брата!Я тоже буду переживать за матушку Россию...!!!!
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    ologreds
    1694991763
    numo528710
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