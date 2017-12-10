Иванович — о ЧМ: «Для Сербии этот чемпионат мира будет как домашний»

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович поделился мнением о группе на ЧМ-2018. Сербы попали в группу Е, где их соперниками будут сборные Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.

— Как вам группа сборной Сербии на чемпионате мира?

– Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было.

Конечно, Бразилия – фаворит в нашей группе, и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул чемпиона мира.

Швейцария – очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле. Коста-Рика – команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первой игры как раз с Коста-Рикой. Она определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится.

Тем более для Сербии этот чемпионат будет как домашний.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.