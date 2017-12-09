Спаллетти: «Взял бы из «Ювентуса» не кого-то из игроков, а Аллегри»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 16-го тура Серии А с «Ювентусом» подчеркнул, что едет в гости к туринцам за победой. Также специалист заявил, что если бы ему пришлось взять кого-либо из состава «бьянконери», то это были бы не игроки, а тренер Массимилиано Аллегри.

«Теперь у нас есть четкая определение, и мы знаем, что можем конкурировать на таком уровне. Для достижения наших целей нам потребуется много очков, и каждая игра должна стать возможностью набрать их как можно больше. Вот почему мы едем в Турин за победой.

Нам предстоит сыграть не против третьей команды в турнирной таблице, а против коллектива, который дважды за последние три года выходил в финал Лиги чемпионов.

Нам нужно проявить характер с первого розыгрыша мяча, потому что Аллегри – один из лучших тренеров, умеющий менять свою команду по ходу матча. Так что «Интер» должен всегда хорошо отвечать на это правильным ходом и играть с правильным отношением.

Кого бы я взял из «Ювентуса»? Мне нравятся мои игроки, но если бы мне пришлось это сделать, я бы взял Аллегри», – сказал Спаллетти.

Поединок «Ювентус» – «Интер» состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.