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    • Спаллетти: «Взял бы из «Ювентуса» не кого-то из игроков, а Аллегри»

    Спаллетти: «Взял бы из «Ювентуса» не кого-то из игроков, а Аллегри»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 16-го тура Серии А с «Ювентусом» подчеркнул, что едет в гости к туринцам за победой. Также специалист заявил, что если бы ему пришлось взять кого-либо из состава «бьянконери», то это были бы не игроки, а тренер Массимилиано Аллегри.

    «Теперь у нас есть четкая определение, и мы знаем, что можем конкурировать на таком уровне. Для достижения наших целей нам потребуется много очков, и каждая игра должна стать возможностью набрать их как можно больше. Вот почему мы едем в Турин за победой.

    Нам предстоит сыграть не против третьей команды в турнирной таблице, а против коллектива, который дважды за последние три года выходил в финал Лиги чемпионов.

    Нам нужно проявить характер с первого розыгрыша мяча, потому что Аллегри – один из лучших тренеров, умеющий менять свою команду по ходу матча. Так что «Интер» должен всегда хорошо отвечать на это правильным ходом и играть с правильным отношением.

    Кого бы я взял из «Ювентуса»? Мне нравятся мои игроки, но если бы мне пришлось это сделать, я бы взял Аллегри», – сказал Спаллетти.

    Поединок «Ювентус» – «Интер» состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    09.12.2017 12:42
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    Комментарии (4)
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    raritet
    1512815905
    как всегда очень тонок Лучано, как не хватает в РФПЛ такого тренера ;умного, великолепного тактика, настоящего шахматного гроссмейстера и что , самое важное с отменным чувством такта и блестящим юмором.
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    gor77
    1512816054
    Ну, Бомбардир - вы хоть точный перевод делайте: “Now we have a precise identity and we know that we can compete at these levels,” the Coach said at a Press conference. «Теперь у нас есть четкая?????? определение, и мы знаем, что можем... А про вашу грамотность можно вообще теперь забыть.((((((
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    ЖОРРО
    1512861158
    Лучано молодец,про Аллегри шикарно)))) Рад за него что он сейчас борется за выигрыш Серии А!
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    ologreds
    1694991769
    numo528609
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