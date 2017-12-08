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    • УЕФА наказал «Зенит» за использование пиротехники и политический баннер

    УЕФА наказал «Зенит» за использование пиротехники и политический баннер

    «Зенит» наказан за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (2:1). Тогда фанаты вывесили политический баннер и использовали пиротехнику.

    УЕФА постановил, что во время матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург» будет закрыт один из секторов. «Зенит» также получил штраф в 10 тысяч евро.

    Напомним, «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе. Во время матча с «Вардаром» на трибуне стадиона появился баннер «Ратко Младич – герой Сербии».

    Источник: УЕФА

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    08.12.2017 20:43
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    portero
    1512759499
    фан сектор закроют, печалька главное что тех жгущих не пустили на другой сектор
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    baden69
    1512759672
    А не проще ли было выявить тех, кто жег пиротехнику и лишить их пожизненно посещения всех стадионов? При нынешних возможностях это по-моему совершенно не сложно. Видео достаточное количество. Из-за этих придурков теперь целый сектор будет лишен возможности прийти на стадион, а в случае повторов могут и вообще присудить матч без зрителей.
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    TRELL
    1512762062
    Смешная сумма... Как шлепок по попке.)
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    Zenmaster
    1512763425
    За пиротехнику неуд !!! За поддержку героя Сербии +++ !!!
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    GoldPlayFIFARus9
    1512763801
    Ну допустим пиротехнику Зенит не использовал в том матче,так что уже балабольство...
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    +50/-50
    1512764384
    Ратко Младич и так Герой Сербии. Если УЕФА это не нравится, то попросту пусть заткнётся.
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    Михаил_Боярский
    1512783670
    Вот ******. Значит нам спорт и политику нельзя мешать, а как эти шакалы копают под российский спорт по заказу пиндостана так все норм.
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    СОКОЛ САРАТОВ
    1512796353
    надо все штрафы на них вешать а не на клуб
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    семёнычев
    1513003033
    за Младича готов оказать помощь Зениту в оплате штрафа!
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    ologreds
    1694991773
    numo528552
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