УЕФА наказал «Зенит» за использование пиротехники и политический баннер

«Зенит» наказан за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (2:1). Тогда фанаты вывесили политический баннер и использовали пиротехнику.

УЕФА постановил, что во время матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург» будет закрыт один из секторов. «Зенит» также получил штраф в 10 тысяч евро.

Напомним, «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе. Во время матча с «Вардаром» на трибуне стадиона появился баннер «Ратко Младич – герой Сербии».