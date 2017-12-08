Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • РФПЛ. Гол Джорджевича помог «Арсеналу» вырвать ничью в игре с «Уралом»

    РФПЛ. Гол Джорджевича помог «Арсеналу» вырвать ничью в игре с «Уралом»

    Матч «Урал» – «Арсенал» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги завершился с ничейным счетом 1:1. В составе хозяев поля первым голом с сентября 2016 года отметился нападающий Игорь Портнягин. За «Арсенал» отличился Лука Джорджевич.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Портнягин, 30; 1:1 – Джорджевич, 73.

    «Урал»: Годзюр, Ароян, Кулаков, Чернов, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Чантурия (Манучарян, 80), Димитров, Евсеев, Портнягин.

    «Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Кангва (Хагуш, 64), Ткачев, Сунзу, Джорджевич, Горбатенко (Расич, 66), Боурчану (Берхамов, 72), Чаушич, Альварес.

    Предупреждения: Ароян, 87 – Сунзу, 58.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2017 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1512750787
    ребята отмучились теперь на каникулы в теплые края
    Ответить
    garet12222
    1512751082
    жаль, что свинососам удалось отыграться
    Ответить
    vick-north-west
    1512751861
    привет Зениту от Джорджевича! И от Божовича.
    Ответить
    ciko31
    1512755042
    Лучший сайт с прогнозами на футбол. Матчи с фиксироваными исходами. Скидки и пробные матчи гаранторованы. Сайт - 1einsider.com
    Ответить
    prezent2017
    1512758451
    Луку с голом, молодец!
    Ответить
    vick-north-west
    1512759117
    А теперь еще и от Джулиано из Фенербахче.
    Ответить
    ilichkadr
    1512759842
    Лука отжигает......ай да МОЛОДЦА!!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991773
    numo528545
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+