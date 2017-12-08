РФПЛ. Гол Джорджевича помог «Арсеналу» вырвать ничью в игре с «Уралом»

Матч «Урал» – «Арсенал» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги завершился с ничейным счетом 1:1. В составе хозяев поля первым голом с сентября 2016 года отметился нападающий Игорь Портнягин. За «Арсенал» отличился Лука Джорджевич.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Портнягин, 30; 1:1 – Джорджевич, 73.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Кулаков, Чернов, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Чантурия (Манучарян, 80), Димитров, Евсеев, Портнягин.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Кангва (Хагуш, 64), Ткачев, Сунзу, Джорджевич, Горбатенко (Расич, 66), Боурчану (Берхамов, 72), Чаушич, Альварес.

Предупреждения: Ароян, 87 – Сунзу, 58.

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