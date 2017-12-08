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    • Фернандеш: «Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая»

    Фернандеш: «Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш не стал загадывать о победе в Лиге Европы после выхода в стадию плей-офф турнира с первого места своей группы.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

    – Мы потратили много сил в прошлом матче с «Рубином». В первом тайме играли не лучшим образом, но во втором прибавили. После удаления создали несколько моментов и в итоге забили два гола.

    – Какую команду хотите в 1/16 финала?

    – Это не так важно. Главное, показывать такую игру, чтобы мы были способны победить любого соперника.

    – «Локомотив» может выиграть Лигу Европы?

    – Будет очень тяжело. В турнире принимают участие много сильных команд. Мы не заглядываем так далеко. Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая.

    – «Локомотив» занял первое место в группе, идет первым в чемпионате. В чем секрет?

    – Никакого секрета нет. Мы играем в командный футбол и помогаем друг другу на поле, что и дает положительный результат.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.12.2017 09:06
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    Комментарии (4)
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    victosha
    1512713944
    Почему же далекая? Это он сглазить боится. Как никогда близкая. К тому же Ари с Чорлукой на подходе...
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    Михаил Шевченко
    1512715264
    В этом сезоне это нереально.....такого состава в ЛЕ еще небыло
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    DOCTOR PENALTY
    1512716016
    В матче с Фаставом Фернандеш был великолепен, с такой игрой можно пройти далеко.
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    ologreds
    1694991776
    numo528494
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