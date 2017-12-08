Фернандеш: «Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш не стал загадывать о победе в Лиге Европы после выхода в стадию плей-офф турнира с первого места своей группы.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

– Мы потратили много сил в прошлом матче с «Рубином». В первом тайме играли не лучшим образом, но во втором прибавили. После удаления создали несколько моментов и в итоге забили два гола.

– Какую команду хотите в 1/16 финала?

– Это не так важно. Главное, показывать такую игру, чтобы мы были способны победить любого соперника.

– «Локомотив» может выиграть Лигу Европы?

– Будет очень тяжело. В турнире принимают участие много сильных команд. Мы не заглядываем так далеко. Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая.

– «Локомотив» занял первое место в группе, идет первым в чемпионате. В чем секрет?

– Никакого секрета нет. Мы играем в командный футбол и помогаем друг другу на поле, что и дает положительный результат.