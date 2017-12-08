Титов: «С какого хрена Россия должна обыгрывать Египет?»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов не разделяет оптимизма после жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018. По ее результатам сборной России предстоит сыграть в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Вас воодушевило то, как прошла жеребьевка для сборной России? Украинцам на ЧМ-2006 попалась похожая группа, и они дошли до четвертьфинала.

– Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет?

– Да, Салах многим должен был открыть глаза в игре со «Спартаком».

– Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение (что нам повезло с Египтом)? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уже не говорю про чемпионаты мира. Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и все будет плохо (Египет-то посильнее Алжира будет, с которым наша сборная не справилась при Капелло). Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много. А матч «Спартака» на «Энфилде», где играли «сборники», внушил еще большую тревогу. Ведь именно в таких матчах и проверяется качество футболистов. Заметьте, в «Ливерпуле» футболисты высокого класса, но не Месси и не Роналду. Так что такие самоуверенные ожидания меня просто убивают. На чемпионате мира будут играть футболисты самого высокого уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от «Ливерпуля», так что же тогда может быть там?