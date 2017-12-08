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    Титов: «С какого хрена Россия должна обыгрывать Египет?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов не разделяет оптимизма после жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018. По ее результатам сборной России предстоит сыграть в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    – Вас воодушевило то, как прошла жеребьевка для сборной России? Украинцам на ЧМ-2006 попалась похожая группа, и они дошли до четвертьфинала.

    – Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет?

    – Да, Салах многим должен был открыть глаза в игре со «Спартаком».

    – Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение (что нам повезло с Египтом)? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уже не говорю про чемпионаты мира. Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и все будет плохо (Египет-то посильнее Алжира будет, с которым наша сборная не справилась при Капелло). Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много. А матч «Спартака» на «Энфилде», где играли «сборники», внушил еще большую тревогу. Ведь именно в таких матчах и проверяется качество футболистов. Заметьте, в «Ливерпуле» футболисты высокого класса, но не Месси и не Роналду. Так что такие самоуверенные ожидания меня просто убивают. На чемпионате мира будут играть футболисты самого высокого уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от «Ливерпуля», так что же тогда может быть там?

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.12.2017 08:52
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    Комментарии (49)
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    Sergej-74
    1512721896
    Трезво мыслит молодец
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    15112007
    1512724470
    Титов троллит отменно!
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    dinar7777dinar
    1512726229
    правильно говорит титов ! да и саудовскую аравию не выиграют.
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    OfaZavr
    1512726401
    полностью согласен, раньше времени не стоит так считать только игра покажет.
    Ответить
    Axe111
    1512730387
    Вот именно, какой нахрен выход из группы, они же безмозглые
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    Mordor13rus
    1512745419
    Да не ссы, обыграют саудитов 1-0, дальше ничья с египтянами и чистый слив латиносам
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    Snek
    1512857400
    волна радости пошли, теперь включили мозги и начали понимать, что ларчик не просто открываются. Я процентов на 90 уверен, что наши сборники сыграют в точности так же как на Кубке Конфедераций.
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    Rom4eggg
    1512912239
    Извини Егорка,встречный вопрос!А с какого хрена нет????
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    yorgenbarenz
    1513142292
    Да он западный агент! Тьфу,блин,извините ! Конечно же-арабский!
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    ologreds
    1694991777
    numo528493
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