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    • Манчини: «Зенит» изначально считался третьим в группе по силе»

    Манчини: «Зенит» изначально считался третьим в группе по силе»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями от гостевого матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Напомним, что петербургская команда выиграла в этой встрече со счетом 3:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

    – Сегодня нам противостояла очень сильная команда. В «Реале Сосьедад» собрано много талантливых футболистов. Сегодня нам в некоторых моментах везло, но мы забили три гола, а могли забить и еще больше.

    – В прошлых сезонах «Зенит» заранее обеспечивал себе первое место и проводил последние матчи не очень хорошо. Это к лучшему, что сейчас интрига держалась до шестого тура?

    – Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими по силе. Это была сложная группа, но мы забили больше всех, меньше всех пропустили. Ни разу не проиграли и всего раз сыграли вничью. Считаю, такой результат нашей большой заслугой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 01:43
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    Комментарии (16)
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    veltrener
    1512688460
    Зеня и по рейтингу и по составу считался фаворитом группы!
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    GermanVo
    1512689203
    Сам себе отсасывает, типа он сделал невозможное, хвалите его. Изначально зенит считался фаворитом группы.
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    Mariner
    1512696279
    Блин, как надоело это европейское лицемерие... Ещё лет 10 назад даже европейские тренеры говорили честно, типа "эти сильнее - но мы постараемся, эти слабее - мы должны победить, а эти вообще днори и мы их легко вынесем." Вот в нашей группе были одни днори и всем было очевидно, что Зенит на голову сильнее, а теперь Манчини эту пургу прогоняет. Чувствую нынче даже если Реал вынесет какое-нить дно, типа Анжи, то потом их тренер будет говорить, что нам повезло, типа Анжи - это команда с огромными перспективами и т.п. лживое г..
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    la verdad
    1512697461
    Манчини отморозил голову.... Шапку надо одевать, икона стиля:) Это Россия, детка!)))
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    sprint5
    1512702836
    итальянская сказка Манчини и не более
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    Ще Гевара
    1512704440
    Прибедняется.
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    Kulimen
    1512714653
    Реал Сосьедад, Русенборг, Вардар и Зенит...и третьи в группе!! Не смешите.
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    lysenkoff
    1512715490
    Пытается хоть что-то привнести себе в заслуги...
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    raritet
    1512719107
    в самом деле , Манчинни прав где-то.Если смотреть не по именам , а по игре, так оно и есть. Вчерашний Реал вполне мог вынести дома Зенит. Если бы это был Зенит периода Спалетти, то нет слов, тут Зенит 100% фаворит, а сегодняшний Зенит, без распасовщика, с некоторыми деревянными футболистами ( не будем в очередной раз требовать отправки их в печку)примерно 2-3 место по силе нынешнего состава. Вчерашняя игра -это даже скорее игра аутсайдера этой группы, всех вводит в заблуждение счет. Пока нет и не видно командной игры.
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    ologreds
    1694991778
    numo528477
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