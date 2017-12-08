Манчини: «Зенит» изначально считался третьим в группе по силе»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями от гостевого матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Напомним, что петербургская команда выиграла в этой встрече со счетом 3:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

– Сегодня нам противостояла очень сильная команда. В «Реале Сосьедад» собрано много талантливых футболистов. Сегодня нам в некоторых моментах везло, но мы забили три гола, а могли забить и еще больше.

– В прошлых сезонах «Зенит» заранее обеспечивал себе первое место и проводил последние матчи не очень хорошо. Это к лучшему, что сейчас интрига держалась до шестого тура?

– Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими по силе. Это была сложная группа, но мы забили больше всех, меньше всех пропустили. Ни разу не проиграли и всего раз сыграли вничью. Считаю, такой результат нашей большой заслугой.