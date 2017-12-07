Лига Европы. «Хоффенхайм» и «Лудогорец» сыграли вничью

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Лудогорцем» 1:1.

Немецкая команда осталась на последней строчке в группе. «Лудогорец» набрал девять очков и вышел в плей-офф турнира. Также в весенней стадии Лиги Европы сыграет «Брага».

Лига Европы. Групповой этап. Группа С. 6-й тур

Хоффенхайм (Германия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Окс, 25; 1:1 — Вандерсон, 62,

Удаление: нет — Кешеру, 83.

Истанбул ББ (Турция) – Брага (Португалия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Вишча, 10; 1:1 — Рауль, 55; 2:1 — Белезоглу (с пенальти), 77.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы