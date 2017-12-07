Россия при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией

Стали известны корзины перед жеребьевкой Лиги наций. Она пройдет в Лозанне 24 января.

Сборная России, которая выступит в лиге B, попала в первую корзину к командам Австрии, Уэльса и Словакии.

Победители лиг получат повышение в классе и перейдут в лигу классом выше. Худшие команды лиг вылетят в более низкие классом лиги.

Победители групп в лиге А получат путевку на Евро-2020.

Лига А:

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;

Корзина 3: Польша, Исландия, Ховратия, Нидерланды.

Лига B:

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига С:

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D:

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.