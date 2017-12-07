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    • Россия при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией

    Россия при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией

    Стали известны корзины перед жеребьевкой Лиги наций. Она пройдет в Лозанне 24 января.

    Сборная России, которая выступит в лиге B, попала в первую корзину к командам Австрии, Уэльса и Словакии.

    Победители лиг получат повышение в классе и перейдут в лигу классом выше. Худшие команды лиг вылетят в более низкие классом лиги.

    Победители групп в лиге А получат путевку на Евро-2020.

    Лига А:

    Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания;

    Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия;

    Корзина 3: Польша, Исландия, Ховратия, Нидерланды.

    Лига B:

    Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия;

    Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина;

    Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

    Лига С:

    Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения;

    Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия;

    Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия;

    Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

    Лига D:

    Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия;

    Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург;

    Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта;

    Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2017 21:43
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    сапёр75
    1512673888
    на Евро-2020 только 3 команды будет ?
    Ответить
    Matu
    1512676495
    Видимо 4... сразу с полуфиналов начнут
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    dimmmka
    1512677545
    Ничосе....а лигу D мы уже выигрывали?
    Ответить
    Mihei888
    1512678061
    Это теперь по новому будет отбор на Евро?
    Ответить
    BRO_football
    1512678156
    Уэльс, Словакия уже были на ЧЕ-2016. Какое совпадение!
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    Nesterenko
    1512684543
    С такими командами 4 место в корзине займем.
    Ответить
    С@НЁК.
    1512705718
    Когда игры будут?
    Ответить
    McDuff
    1512725816
    хоВРатия, исправьте
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    ologreds
    1694991779
    numo528453
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