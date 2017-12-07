Роберто Карлос: «Россия в финале ЧМ? Почему бы и нет. У вас есть очень хорошие футболисты»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Помимо Бразилии фаворитами чемпионата мира считаю Испанию, Германию, Аргентину. Ну и Россия тоже способна пройти далеко. Полуфинал или финал? Почему бы и нет. Чемпионат мира пройдет в России, и я убежден, что у российской сборной есть возможность проявить себя и показать всему миру, что в России умеют играть в футбол.

В России есть очень хорошие футболисты, и команде будут помогать родные стены. Здесь очень важна ментальная составляющая, не должно быть желания просто поучаствовать в турнире.

Бразилия и Россия — это две очень современные страны, только у нас еще есть пляжи. Я абсолютно убежден, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира. Россия — огромная страна, и сюда приедут болельщики с разных уголков планеты: из Бразилии, Аргентины, Италии.

Хочется посоветовать местным болельщикам быть более увлеченными всем, что касается турнира, постараться узнать культуру тех людей, которые приедут. После чемпионата мира российский футбол продолжит оставаться российским футболом. Думаю, он и сейчас находится на хорошем уровне. Но проведение мундиаля однозначно поможет в плане развития инфраструктуры», — сказал Карлос.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.