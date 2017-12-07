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    • Роберто Карлос: «Россия в финале ЧМ? Почему бы и нет. У вас есть очень хорошие футболисты»

    Роберто Карлос: «Россия в финале ЧМ? Почему бы и нет. У вас есть очень хорошие футболисты»

    Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года.

    «Помимо Бразилии фаворитами чемпионата мира считаю Испанию, Германию, Аргентину. Ну и Россия тоже способна пройти далеко. Полуфинал или финал? Почему бы и нет. Чемпионат мира пройдет в России, и я убежден, что у российской сборной есть возможность проявить себя и показать всему миру, что в России умеют играть в футбол.

    В России есть очень хорошие футболисты, и команде будут помогать родные стены. Здесь очень важна ментальная составляющая, не должно быть желания просто поучаствовать в турнире.

    Бразилия и Россия — это две очень современные страны, только у нас еще есть пляжи. Я абсолютно убежден, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира. Россия — огромная страна, и сюда приедут болельщики с разных уголков планеты: из Бразилии, Аргентины, Италии.

    Хочется посоветовать местным болельщикам быть более увлеченными всем, что касается турнира, постараться узнать культуру тех людей, которые приедут. После чемпионата мира российский футбол продолжит оставаться российским футболом. Думаю, он и сейчас находится на хорошем уровне. Но проведение мундиаля однозначно поможет в плане развития инфраструктуры», — сказал Карлос.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: YouTube

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    07.12.2017 20:17
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dellleone
    1512667764
    И кстати Роберто плохо осведомлен из Италии наврятли кто то приедет.
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    lekseij2007
    1512667816
    Хоть бы одну фамилию назвал)))
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    makson_klim
    1512667884
    футболисты у нас есть.....ток проблемка одна незначительная есть.Они в футбол только за большое бабло играют,а не за страну!И то, редко даже за бабло получается...мы каждый турнир в этом убеждаемся.Ну мы же патриоты...верим,любим,победим...
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    Вомбат
    1512669665
    Читать такое особенно прикольно после вчерашнего спартаковского антирекорда.
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    серега кашин
    1512669871
    наши будут в финале когда бразилия в финале чм по хоккею
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    Tajik-za Zenit
    1512670827
    На врят ли
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    Лошак
    1512671168
    Вспоминается фильм- сказка "Приключения Буратино". " Он шутит,наш богатенький Буратино! Да, шутит он!" Шутник он этот Роберто Карлос.
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    Superviser77
    1512718708
    Игроки может и есть, а команды нет...
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    Sterh
    1512740635
    "В России есть очень хорошие футболисты" Блин, а где они?? Почему они не играют в футбол? Это же абсурд - очень хороший футболист, а не играешь.
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    ologreds
    1694991780
    numo528448
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