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    Фигу назвал Испанию и Португалию фаворитами ЧМ-2018

    Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу считает, что национальная команда его страны имеет все шансы на победу в предстоящем чемпионате мира в России.

    «Сборные Испании и Португалии несомненно являются фаворитами предстоящего чемпионата мира. Я имею в виду не только их группу, но и турнир в целом.

    Да, Португалия попала в одну из самых сложных групп, но у нас ведь одна из лучших команд в истории национального футбола. Поэтому мы будем стремиться к победе», – заявил Фигу.

    Напомним, что Португалия сыграет на групповом этапе турнира против Испании, Марокко и Ирана.

    Источник: Marca

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    07.12.2017 08:56
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    Комментарии (2)
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    Михаил_Боярский
    1512901787
    Испания да, а португалия? Если только мистер надувной золотой мяч не наныряет пенок.
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    ologreds
    1694991785
    numo528389
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