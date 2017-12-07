Фигу назвал Испанию и Португалию фаворитами ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу считает, что национальная команда его страны имеет все шансы на победу в предстоящем чемпионате мира в России.

«Сборные Испании и Португалии несомненно являются фаворитами предстоящего чемпионата мира. Я имею в виду не только их группу, но и турнир в целом.

Да, Португалия попала в одну из самых сложных групп, но у нас ведь одна из лучших команд в истории национального футбола. Поэтому мы будем стремиться к победе», – заявил Фигу.

Напомним, что Португалия сыграет на групповом этапе турнира против Испании, Марокко и Ирана.