Клопп: «Мы крупно победили, но это не значит, что «Спартак» – слабая команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил действия своей атакующей линии во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Немецкий специалист с нетерпением ждет жеребьевки плей-офф турнира. Он добавил, что не боится никого из возможных соперников.

«7:0 – невероятный результат. Мы обсуждали на скамейке ход матча, и все согласились, что победа с разницей в семь мячей над такой сильной командой, как «Спартак», – потрясающее достижение. Мы сыграли просто невероятно. Все мои игроки были на высоте.

Мы крупно победили, но это не значит, что «Спартак» – слабая команда. Мы добились такого результата за счет собственной игры, как, например, «Марибор» добыл ничью с «Севильей» за счет своей хорошей игры.

Когда четверка наших форвардов играет так, как сегодня, они представляют серьезную угрозу для любой команды. Но посмотрите, как сегодня сыграл Дэниэль Старридж! Он блестяще вывел Мане на ударную позицию в эпизоде с его вторым голом. Так что упомянутая четверка – это не вся наша команда.

Вчера тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что в 1/8 финала Лиги чемпионов не может быть слабых соперников, и он совершенно прав. Будет интересно посмотреть, кого мы получим, но страха ни перед кем мы не испытываем», – заявил Клопп.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.