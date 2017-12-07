Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Сити» в 100-м матче Гвардиолы, отправив «Наполи» в Лигу Европы

Встреча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

За хозяев забили Бернард и Исмаили. В составе манкунианцев отличился Серхио Агуэро. Английский и украинский клубы вышли из группы.

В параллельной встрече «Наполи» в большинстве уступил «Фейеноорду» и продолжит выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Шахтер – Манчестер Сити – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 26; 2:0 – Исмаили, 32; 2:1 – Агуэро, 90+2.

Фейеноорд – Наполи – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зелински, 2; 1:1 – Йоргенсен, 33; 2:1 – Сент-Джуст, 90+1.

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