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    • Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Сити» в 100-м матче Гвардиолы, отправив «Наполи» в Лигу Европы

    Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Сити» в 100-м матче Гвардиолы, отправив «Наполи» в Лигу Европы

    Встреча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер»«Манчестер Сити» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

    За хозяев забили Бернард и Исмаили. В составе манкунианцев отличился Серхио Агуэро. Английский и украинский клубы вышли из группы.

    В параллельной встрече «Наполи» в большинстве уступил «Фейеноорду» и продолжит выступление в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

    Шахтер – Манчестер Сити – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бернард, 26; 2:0 – Исмаили, 32; 2:1 – Агуэро, 90+2.

    Фейеноорд – Наполи – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зелински, 2; 1:1 – Йоргенсен, 33; 2:1 – Сент-Джуст, 90+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 00:41
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Михаил Шевченко
    1512596663
    Наполи не поверил в МС....
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    Некержаков
    1512597365
    Шахтер как всегда молодцы!
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    Mr_Murder
    1512599697
    красавцы - Шахтёр!
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    falanor
    1512601792
    молодцы - дали бой и заслужено попали в плей-офф. Тайсон молодец, вытерпел, достойный капитан. видно было что должны были менять его уже на 10 минуте (без него 100% проиграли бы), но парень не сдался. да и вообще после первого тайма счет мог бы быть 4-0. будет за кого болеть в след раунде
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    neveldomha
    1512623104
    Продажные англичашки.
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    Fin035
    1512630235
    После таких трансферных потерь, Шахтер молодца, не опустился и даже прогрессирует! Красавчики! Всегда за них болею, хоть и не фанат! Гвардиола лоханулся побещав, что по любому победит Шахтер! Как говорится не говори гоп не перепрыгнув!))) Шахтер вперед!
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    Azazel79
    1512630940
    Шахтер молодец.
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    kanosa
    1512668859
    Тайсон - ЗВЕРЬ просто
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    ologreds
    1694991785
    numo528362
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