Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Сити» в 100-м матче Гвардиолы, отправив «Наполи» в Лигу Европы

Встреча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился победой хозяев со счетом 2:1.
За хозяев забили Бернард и Исмаили. В составе манкунианцев отличился Серхио Агуэро. Английский и украинский клубы вышли из группы.
В параллельной встрече «Наполи» в большинстве уступил «Фейеноорду» и продолжит выступление в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
Шахтер – Манчестер Сити – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Бернард, 26; 2:0 – Исмаили, 32; 2:1 – Агуэро, 90+2.
Фейеноорд – Наполи – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Зелински, 2; 1:1 – Йоргенсен, 33; 2:1 – Сент-Джуст, 90+1.