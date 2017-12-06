Левандовски: «Бавария» способна выиграть требл»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил выступление команды в текущем сезоне.

«Мы определенно способны выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Юпп Хайнкес возглавил команду не так давно (6-го октября – прим. «Бомбардира»), но с его подходом к тренировкам мы можем достигнуть многого», – цитирует поляка официальный сайт Бундеслиги со ссылкой на журнал Playboy.

В текущем сезоне Левандовски забил 20 голов и отдал одну результативную передачу в 22-х встречах всех турниров.

Вчера мюнхенский клуб обыграл «ПСЖ» (3:1) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов и оформил выход в плей-офф турнира. После 14-ти туров чемпионата команда возглавляет чемпионскую гонку.

20-го декабря «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 3-го тура Кубка страны.