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    Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Реалом Сосьедад»

    Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

    Стоит отметить, что на игру отправились 19 игроков. В их числе нет нападающего Артема Дзюбы.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

    Напомним, матч «Реал Сосьедад» – «Зенит» пройдет 7 декабря и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2017 14:05
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    Комментарии (20)
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    Alex3920486
    1512564236
    ему просто дали возможность отдохнуть, он же работал весь сезон...))
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    Mahone
    1512565440
    ООООООООО ,большая потеря,пусть отдохнет
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    lotsman
    1512566284
    Что то не заладилось у него с Манчини.
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    Catastrofa
    1512566508
    Eму просто дали отдохнуть перед последней игрой 1 - го круга РФПЛ с Ахматом ! Уж очень большая нагрузка на него выпала в последнее время !
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    3a zenit
    1512567309
    Шатов тоже не полетел.
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    Сильвербой
    1512571290
    Кому нахер это интересно? Нахрена вы засераете новостную ленту новостью про непонятно кого!!!???
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    GoLenaStop
    1512588899
    Надо было слонопотаму делать вовремя линяо в чайну за другими , где любят за деньги... больших, тупых и продажных... Не прощу ему РОСТСЕЛЬМАШ!!! ХУ!
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    dinar7777dinar
    1512637556
    да конечно как без дзюбы ! зенит не надо не едьте без дзюбы ! дзюба все решает а вообщем скорее всего реал сосьедад сегодня сделает дело в родных стенах.
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    dinar7777dinar
    1512637652
    развели тут новость ! как будто зенит не знай какой фаворит ЛЕ. группа так себе ! попадись даже аталанта от зенита живого места не останется я уже не говорю о лионе или о лацио или о тех клубах кто вылетел с лч.
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    ologreds
    1694991789
    numo528305
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