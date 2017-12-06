Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Реалом Сосьедад»

Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

Стоит отметить, что на игру отправились 19 игроков. В их числе нет нападающего Артема Дзюбы.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

Напомним, матч «Реал Сосьедад» – «Зенит» пройдет 7 декабря и начнется в 23:05 по московскому времени.