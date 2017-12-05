Ковачич: «Икарди мог бы помочь «Реалу», но у нас есть Бензема, и он лучший в мире нападающий»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич поделился мнением об интересе мадридского клуба к нападающему «Интера» Мауро Икарди.

«Я играл вместе с Икарди — он отличный игрок, который много забивает. Но у «Реала» есть лучший в мире форвард — Бензема.

Икарди хорош и помог бы нам, но я не обсуждаю трансферы. Состав «Реала» — лучший в Европе. Были и хорошие, и плохие матчи, но мы много работаем. Посмотрим, как закончится сезон», — сказал Ковачич.

Напомним, что «Реал» также проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.