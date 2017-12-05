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    • Ковачич: «Икарди мог бы помочь «Реалу», но у нас есть Бензема, и он лучший в мире нападающий»

    Ковачич: «Икарди мог бы помочь «Реалу», но у нас есть Бензема, и он лучший в мире нападающий»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич поделился мнением об интересе мадридского клуба к нападающему «Интера» Мауро Икарди.

    «Я играл вместе с Икарди — он отличный игрок, который много забивает. Но у «Реала» есть лучший в мире форвард — Бензема.

    Икарди хорош и помог бы нам, но я не обсуждаю трансферы. Состав «Реала» — лучший в Европе. Были и хорошие, и плохие матчи, но мы много работаем. Посмотрим, как закончится сезон», — сказал Ковачич.

    Напомним, что «Реал» также проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    Источник: Marca

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    05.12.2017 22:44
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    Комментарии (5)
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    Татарин за ЦСКА
    1512507374
    Кури меньше с Бензема и сразу поймёшь что ты не прав
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    de bruyne
    1512509642
    14 туров сыграли даже списке 40 бомбордиров его нету... он проста лутчий нападающий мира
    Ответить
    DeStar
    1512511780
    ужс)
    Ответить
    Sterh
    1512550997
    Наркотики - это плохо, пнтненько?
    Ответить
    ologreds
    1694991793
    numo528244
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