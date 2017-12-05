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    Семшов: «Сборная России – фаворит своей группы»

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов оценил результаты жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 для сборной России. По его словам, команда Станислава Черчесова является фаворитом группы А.

    Напомним, что Россия сыграет на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    — Повезло ли сборной России с жеребьевкой?

    — Я бы не стал так ставить вопрос. Мы знаем немало случаев, когда радость от жеребьевки сменялась глубоким разочарованием. Скажу банальную вещь: на чемпионате мира нет слабых команд. Уругвай с Суаресом и Кавани не нуждается в представлении. На слуху форвард Египта Салах. Саудовская Аравия на бумаге уступает соперникам, но от того не становится менее опасной. Полагаю, за две путевки в плей-офф борьбу поведут как минимум три сборные. При этом не забывайте, что самая ответственная стадия чемпионата мира начинается с плей-офф. Вот там уж точно не окажется случайных команд!

    — В 2002 году мы также радовались жеребьевки, компании Бельгии, Туниса и Японии, а что в итоге получилось…

    — Так и в Бразилии мы не смогли выйти из группы с той же Бельгией, Алжиром и Южной Кореей! Но сейчас другой расклад. Мы играем дома, выходили на жеребьевку из первой корзины. Уверен, сборная России приложит все силы, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала. А там уж как сложится.

    — На столь скоротечном турнире особое значение имеет второй матч. В 2002-м вы выиграли стартовый матч у Туниса, но уступили Японии и в решающей игре потерпели поражение от Бельгии. Можно ли утверждать, что для команды Станислава Черчесова ключевой становится встреча с Египтом, которая, кстати, состоится на стадионе «Санкт-Петербург»?

    — Вполне возможно. На Евро-2008, уступив в первом туре Испании, мы выходили на игру с Грецией, как на последний бой. Именно эта игра решала, продолжим ли мы борьбу за выход в плей-офф, или будем паковать чемоданы. В 2002-м во втором туре мы уступили хозяевам турнира, Японии. Но и та игра могла сложиться иначе, если бы Мерк назначил абсолютно чистый пенальти.

    — В матче открытия чемпионата мира сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Колоссальное волнение и гиперответственность способны помешать россиянам выиграть этот матч?

    — Не думаю… Мы все-таки, хочешь-не хочешь, мы сильнее Саудовской Аравии. Волнение? Да, оно будет присутствовать, поскольку мы все живые люди. Наши ребята просто должны отдавать себе отчет в том, что играть придется при своей публике, каждый матч значим для эмоционального фона и психологического состояния команды. Болельщики — главные действующие лица, для которых мы играем в футбол. Кстати, у сборной России есть дополнительный козырь — опыт, полученный на домашнем Кубке конфедераций. Надеюсь, каждый футболист, представляющий свою страну, понимает, что обязан показать на турнире свой максимум.

    — Так можно ли утверждать, что сборная России обязана выходить в плей-офф?

    — Ясно одно — мы фавориты группы. Все команды из первой и второй корзины должны выходить в плей-офф. Понятно, что другие не согласны с такой формулировкой, но уровень первых шестнадцати команд все-таки повыше.

    — В перекрестной группе B явные фавориты — Португалия и Испания. 1/8 финала — точка на нашем пути, или в плей-офф все возможно?

    — Конечно, футбол непредсказуем! Все будет зависеть, в каком состоянии и каком игровом ритме мы подойдем к матчам на выбывание. В 2008-м испанцы прибавляли с каждой игрой и за явным преимуществом выиграли чемпионат Европы. Нас не считали фаворитами в матче с голландцами, но мы победили в четвертьфинале. Так же и здесь: надо идти от игры к игре, прибавлять по ходу турнира и решать вопросы по мере их поступления. Загадывать наперед в таких турнирах в принципе невозможно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.12.2017 07:08
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    Комментарии (6)
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    RedWhiteFans2
    1512449161
    Каждую жеребьевку фаворит занимает 3-4 место в группе .Не смешите.
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    nemolod
    1512457826
    Фаворит только от того,что играет дома,других признаков преимущества пока не видно!
    Ответить
    FanatSerj
    1512459736
    Улыбает когда это говорят как раз бывшие футболисты (аля Керж), которые из раза в раз и сами лажали. А вот типа они ушли из сборной и теперь прям все измениться.
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    15112007
    1512549444
    Уругвай будет первым в группе, ясно же
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    val-berezko
    1512717789
    Будем надеяться,что Салах не обует сборную как Спартак, а Суарес приболеет. Надо мобилизовать Мудко-он все сможет сделать!
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    ologreds
    1694991799
    numo528165
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