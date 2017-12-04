Альба – лучший ассистент среди защитников топ-5 лиг Европы за последние два года

«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании – 2:2.

В моменте с голом Луиса Суареса уругвайцу ассистировал Жорди Альба. Для защитника голевая передача стала шестой в текущем сезоне и 17-й с начала сезона-2015/16. Показатель является ведущим для всех защитников топ-5 национальных чемпионатов Европы.

Альба пополнил состав каталонского клуба в июле 2012 года, перейдя из «Валенсии» за 14 миллионов евро.

Ранее игрок сборной Испании сказал, что после ухода Неймара в «ПСЖ» он получил больше места в атаке сине-гранатовых.

Команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионской гонке Примеры, опережая «Валенсию» на пять очков.