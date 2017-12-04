Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Альба – лучший ассистент среди защитников топ-5 лиг Европы за последние два года

    Альба – лучший ассистент среди защитников топ-5 лиг Европы за последние два года

    «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании – 2:2.

    В моменте с голом Луиса Суареса уругвайцу ассистировал Жорди Альба. Для защитника голевая передача стала шестой в текущем сезоне и 17-й с начала сезона-2015/16. Показатель является ведущим для всех защитников топ-5 национальных чемпионатов Европы.

    Альба пополнил состав каталонского клуба в июле 2012 года, перейдя из «Валенсии» за 14 миллионов евро.

    Ранее игрок сборной Испании сказал, что после ухода Неймара в «ПСЖ» он получил больше места в атаке сине-гранатовых.

    Команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионской гонке Примеры, опережая «Валенсию» на пять очков.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2017 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991801
    numo528137
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+